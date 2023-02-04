Нідерланди на Євробаченні 2023 представлятиме дует Мія Ніколай та Діон Купер. Відбіркова комісія одноголосно обрала артистів, щоб вони представляли країну на міжнародному конкурсі.

– Цього року ми отримали багато пісень, особливо від молодих талантів, що є великим досягненням. Діон Купер та Міа Ніколай є неординарними молодими талантами. Відбіркова комісія вирішила, що їхні голоси чудово поєднуються один з одним. Ми не можемо зараз розповісти надто багато про пісню, але вона самобутня, відверта і значуща, і ми не сумніваємося, що вона вигідно виділятиметься серед учасників Євробачення, – заявив представник місцевого відбіркового конкурсу Ерік ван Стаде.

Так, поки що невідомо, з якою піснею виступить дует.

Що відомо про Мію Ніколай і Діона Купера

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Міа і Діон не знали один одного лише два роки тому – їх звела спільна робота з іншими музикантами.

Артисти вже опублікували заяву щодо майбутнього виступу у Ліверпулі.

– Конкурс пісні Євробачення – це місце, де люди можуть побачити, що ви можете запропонувати як артист. Після всіх цих років напруженої роботи, втілення наших почуттів у музику це чудова нагода розповісти нашу історію в такому великому масштабі. Здається фантастичним і трохи нереальним, що відбіркова комісія обрала нашу пісню, але ми готові поділитися чимось справді позитивним із Європою, – заявили Міа та Діон.

Щодо дівчини, то вона присвятила більшу частину свого життя музиці. Вона брала уроки фортепіано у віці 6 років. Діон також мріяв стати музикантом із 4 років. Його батько був барабанщиком, у вільний час прищеплював любов сина до музики.

Днями також стало відомо, хто поїде представляти Грузію на Євробаченні 2023 року.