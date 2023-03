Азербайджан на Євробаченні 2023 представить дует TuralTuranX. На сцені міжнародного пісенного конкурсу брати-близнюки Багманови виконають пісню Tell Me More.

На Євробаченні 2023 TuralTuranX виступить у другій частині першого півфіналу. Конкурс пройде в Ліверпулі, півфінали відбудуться 9 і 11 травня, а фінал – 13 травня.

Що відомо про TuralTuranX

Турал і Туран Багманови народилися 2000 року в місті Загатала.

Першу тягу до музики вони відчули в середній школі, саме тоді брати почали вчиться грі на фортепіано. Через деякий час брати навчилися грати і на гітарі.

Відомо, що вони є вуличними музикантами, а тому – артистами-початківцями, про яких поки що мало що відомо.

В одному з інтерв’ю Турал і Туран розповідали, що написали свою конкурсну пісню за 3-4 дні до закінчення відбіркового туру конкурсу, тому вони не очікували отримати відповідь, а тим паче – стати представниками Азербайджану на Євробаченні 2023.

– Друзі, ми не знаємо, що сказати. За останні пару днів ми отримуємо багато відгуків, повідомлень підтримки з усієї країни. Ви, хлопці, не уявляєте, як ми вам вдячні. Це щось неймовірне для нас. Дякую, – так брати прокоментували свою перемогу.

Трек Tell me more буде презентовано вже незабаром.