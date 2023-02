Первый полуфинал Евровидения 2023: дата, список участников и песни

Первый полуфинал Евровидения 2023 состоится 9 мая в Ливерпуле. Список стран-участниц и песни первого полуфинала Евровидения 2023 собрали в материале.

Текст обновляется.

Сербия.

Латвия. Sudden Lights — Aijā

Ирландия. Wild Youth — We Are One

Норвегия. Алессандра Меле — Queen of kings

Португалия.

Хорватия. Let 3 — Mama ŠČ

Мальта. The Busker — Dance (Out own party)

Швеция.

Молдова.

Швейцария.

Израиль. Ноа Кирел — Unicorn

Нидерланды. Мия Николай и Дион Купер

Финляндия.

Азербайджан.

Чехия. Vesna — My Sister’s Crown

Второй полуфинал Евровидения 2023 запланирован на 11 мая, а гранд-финал конкурса состоится уже 13 мая на Ливерпуль Арене.

Украину на Евровидении представит группа Tvorchi с песней Heart of Steel. Поскольку группа Kalush Orchestra была победителем прошлогоднего конкурса, Украина минует полуфиналы и автоматически проходит в финал.