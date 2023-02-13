Первый полуфинал Евровидения 2023: дата, список участников и песни

Первый полуфинал Евровидения 2023 состоится 9 мая в Ливерпуле. Список стран-участниц и песни первого полуфинала Евровидения 2023 собрали в материале.
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Сербия.
Латвия. Sudden Lights — Aijā
Ирландия. Wild Youth — We Are One
Норвегия. Алессандра Меле — Queen of kings
Португалия.
Хорватия. Let 3 — Mama ŠČ
Мальта. The Busker — Dance (Out own party)
Швеция.
Молдова.
Швейцария.
Израиль. Ноа Кирел — Unicorn
Нидерланды. Мия Николай и Дион Купер
Финляндия.
Азербайджан.
Чехия. Vesna — My Sister’s Crown
Второй полуфинал Евровидения 2023 запланирован на 11 мая, а гранд-финал конкурса состоится уже 13 мая на Ливерпуль Арене.
Украину на Евровидении представит группа Tvorchi с песней Heart of Steel. Поскольку группа Kalush Orchestra была победителем прошлогоднего конкурса, Украина минует полуфиналы и автоматически проходит в финал.