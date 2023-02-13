Латвію на Євробаченні 2023 року представить гурт Sudden Lights. Артисти дуже раді можливості показати свою країну на сцені у Ліверпулі.

– Ми зробили це! Aijā буде заспівана на великій сцені Євробачення! Дуже дякую за вашу підтримку! Дякую всім, хто віддав свій голос, відправив листи та просто повірив! Ми це відчували та відчуваємо досі! Все ще попереду! Ліверпуль, ми готові! – заявили музиканти.

Так, гурт Sudden Lights представлять пісню Aijā, з якою вони обрали місцевий відбір серед 14 учасників туру. Їх обирали як журі, так і глядачі.

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Що відомо про Sudden Lights

Артисти вже брали участь у нацвідборі Латвії у 2018 році – тоді музиканти посіли друге місце. До їхнього складу входять 4 учасники, і у них на рахунку три альбоми. Зовсім недавно вони зробили свій тур Латвією.

Примітно, що Sudden Lights зазвичай співають латиською мовою, але для Євробачення 2023 року пісню Aijā виконають англійською, хоча останні рядки не змінювали.

Група описує цю пісню як колискову для приголомшеного світу. У пісні поєднуються тривога, паніка та гармонійна колискова, яка потрібна, щоб впоратися з навколишнім стресом. Музиканти вважають, що ця пісня необхідна для себе та для всього світу.

Латвія на Євробаченні

Латвія дебютувала на Євробаченні у 2000 році, і з того часу країна бере участь щороку. Найкращим результатом для країни вважається виступ у 2022 році – тоді конкурс виграла Марія Наумова з піснею I Wanna.

Зовсім недавно стало відомо, що ведучим на Євробаченні 2023 року буде українець. Щоправда, ім’я щасливчика поки що невідоме. Це вдалося реалізувати завдяки відкритості організаторів заходу у Британії.