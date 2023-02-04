Нидерланды на Евровидении 2023 будет представлять дуэт Мия Николай и Дион Купер. Отборочная комиссия единогласно выбрала артистов, чтобы они представляли страну на международном конкурсе.

— В этом году мы получили много песен, особенно от молодых талантов, что является большим достижением. Дион Купер и Миа Николай сами по себе являются неординарными молодыми талантами. Отборочная комиссия решила, что их голоса прекрасно сочетаются друг с другом. Мы не можем сейчас рассказать слишком много о песне, но она самобытная, откровенная и значимая, и мы не сомневаемся, что она будет выгодно выделяться среди участников Евровидения, — заявил представитель местного отборочного конкурса Эрик ван Стаде.

Так, пока неизвестно, с какой песней выступит дуэт.

Что известно о Мии Николай и Дионе Купере

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Миа и Дион не знали друг друга всего два года назад — их свела совместная работа с другими музыкантами.

Артисты уже опубликовали заявление касательно будущего выступления в Ливерпуле.

— Конкурс песни Евровидение — это место, где люди могут увидеть, что вы можете предложить как артист. После всех этих лет напряженной работы, воплощения наших чувств в музыку это прекрасная возможность рассказать нашу историю в таком большом масштабе. Кажется фантастическим и немного нереальным, что отборочная комиссия выбрала нашу песню, но мы готовы поделиться чем-то действительно позитивным с Европой, — заявили Миа и Дион.

Что касается девушки, то она посвятила большую часть своей жизни музыке. Она брала уроки фортепиано в возрасте 6 лет. Дион также мечтал стать музыкантом с 4 лет. Его отец был барабанщиком, в свободное время прививал любовь сына к музыке.

На днях также стало известно, кто поедет представлять Грузию на Евровидении 2023.