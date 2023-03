Азербайджан на Евровидении 2023 представит дуэт TuralTuranX. На сцене международного песенного конкурса братья-близнецы Багмановы исполнят песню Tell Me More.

На Евровидении 2023 TuralTuranX выступит во второй части первого полуфинала. Конкурс пройдет в Ливерпуле, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, а финал — 13 мая.

Что известно о TuralTuranX

Турал и Туран Багмановы родились в 2000 году в городе Загатала.

Первую тягу к музыке они почувствовали в средней школе, именно тогда братья начали учится игре на фортепиано. Спустя время братья научились играть и на гитаре.

Известно, что они являются уличными музыкантами, а потому — начинающими артистами, о которых пока что мало что известно.

В одном из интервью Турал и Туран рассказывали, что написали свою конкурсную песню за 3-4 дня до окончания отборочного тура конкурса, поэтому они не ожидали получить ответ, а тем более — стать представителями Азербайджана на Евровидении 2023.

— Ребята, мы не знаем, что сказать. За последние пару дней мы получаем много отзывов, сообщений поддержки со всей страны. Вы, ребята, не представляете, как мы вам благодарны. Это что-то невероятное для нас. Спасибо, — так братья прокомментировали свою победу.

Трек Tell me more будет презентован уже вскоре.