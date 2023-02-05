Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Музыка

Евровидение 2023: группа Wild Youth выступит от Ирландии

5 февраля 2023, 11:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Wild Youth

На Евровидении 2023 Ирландию представит группа Wild Youth с песней We are one. Колектив был выбран в результате национального отбора Eurosong 2023.

Что известно о Wild Youth

Wild Youth — ирландская музыкальная группа, играющая в жанре поп-рок с элементами инди. Она была создана в 2016 году и состоит из пяти человек.

Сейчас смотрят

Свой дебютный сингл под названием All or nothing парни презентовали в 2017 году. В то же время коллектив активно выступал на разнообразных фестивалях и концертах.

Спустя три года после основания группа презентовала свой первый альбом The Last Goodbye.

В 2023 году Wild Youth приняли участие в Ирландском Нацотборе, набрав 34 балла. Они соревновались за право представлять свою страну на Евровидении с пятью исполнителями.

Стоит отметить, что среди тех, кто не смог получить путевку на конкурс, оказался экс-солист группы Sex Pistols. Джон Лайдон боролся за право представлять Ирландию на Евровидении 2023 с песней Hawaii, которую посвятил своей жене.

В результате Нацотбора Джон получил 18 баллов, что поставило его в середину таблицы.

Читайте также:
Джон ЛайденС пылесосом и толкая жену в инвалидной коляске: как Джон Лайдон учит песню для Евровидения

Напомним, что Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле. Украину на конкурсе представит группа Tvorchi.

Теги
Евровидение Ирландия
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь