На Евровидении 2023 Ирландию представит группа Wild Youth с песней We are one. Колектив был выбран в результате национального отбора Eurosong 2023.

Что известно о Wild Youth

Wild Youth — ирландская музыкальная группа, играющая в жанре поп-рок с элементами инди. Она была создана в 2016 году и состоит из пяти человек.

Сейчас смотрят

Свой дебютный сингл под названием All or nothing парни презентовали в 2017 году. В то же время коллектив активно выступал на разнообразных фестивалях и концертах.

Спустя три года после основания группа презентовала свой первый альбом The Last Goodbye.

В 2023 году Wild Youth приняли участие в Ирландском Нацотборе, набрав 34 балла. Они соревновались за право представлять свою страну на Евровидении с пятью исполнителями.

Стоит отметить, что среди тех, кто не смог получить путевку на конкурс, оказался экс-солист группы Sex Pistols. Джон Лайдон боролся за право представлять Ирландию на Евровидении 2023 с песней Hawaii, которую посвятил своей жене.

В результате Нацотбора Джон получил 18 баллов, что поставило его в середину таблицы.

Напомним, что Евровидение 2023 пройдет в Ливерпуле. Украину на конкурсе представит группа Tvorchi.