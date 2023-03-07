Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Кино и сериалы

Оскар 2023: когда смотреть, ведущие и главные номинанты

7 марта 2023, 08:30
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Оскар 2023: когда смотреть, ведущие и главные номинанты

95-я церемония вручения премии Оскар 2023 пройдет в театре Долби. Уже совсем скоро мир узнает название лучшего фильма, имя лучшего режиссера, актера и актрисы, которые получат желанную награду прямо со сцены.

Самое время узнать подробности о премии Оскар 2023, ознакомиться с картинами, которые номинировали, а также с актерами, которые претендуют на статуэтку.

Когда и где будет Оскар 2023

Церемония состоится в ночь с 12 на 13 марта. Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Лос-Анджелесе — в театре Dolby. Известно, что мероприятие будет транслироваться в более чем 200 странах мира в прямом эфире. Сам театр может вмести до 3 400 гостей, а его сцена считается одной из самых больших в США.

Сейчас смотрят

Украинцы смогут смотреть Оскар 2023 онлайн — Суспільне получило право на трансляцию награждения.

Ведущие церемонии Оскар 2023

Известно, что сопровождать мероприятие будет телеведущий и комик Джимми Киммел. Для него эта роль не в новинку — он уже вел Оскар дважды — в 2017 и 2018 годах. Примечательно, что в первый раз произошел казус — Джимми озвучил название не той картины в категории Лучший фильм.

Номинанты на Оскар 2023

В отличие от церемонии 2022 года, на церемонии этого года покажут процесс награждения во всех 23 категориях. В прошлом году 8 награждений не показали.

Лучший фильм года:

Лучший актер:

  • Остин Батлер (Элвис);
  • Колин Фаррелл (Банши Инишинина);
  • Брэндан Фрейзер (Кит);
  • Пол Мескал (Солнце мое);
  • Билл Найи (Жить).
Читайте также:
Хто отримає Оскар 2023 за чоловічу роль: голосування за найкращого актораКто получит Оскар 2023 за мужскую роль: голосование за лучшего актера

Лучшая актриса:

  • Кейт Бланшет (Тар);
  • Ана де Армас (Блондинка);
  • Андреа Райсборо (Ради Лесли);
  • Мишель Уильямс (Фабельманы);
  • Мишель Йео (Все везде и сразу).
Читайте также:
Хто отримає Оскар 2023 за жіночу роль: голосування за найкращу акторкуКто получит Оскар 2023 за женскую роль: голосование за лучшую актрису

Лучший режиссер:

  • Мартин Макдонах;
  • Дэн Кван и Дэниел Шайнерт;
  • Стивен Спилберг;
  • Тодд Филд;
  • Рубен Эстлунд.

Прогнозы букмекеров на Оскар 2023

Букмекеры уже выбрали своих фаворитов в основных категориях. К примеру, в категории Лучший фильм больше всего шансов имеет фильм Фабельманы — шансов на победу 54,5%. Эксперты считают что в категории Лучший актер может победить Брендан Фрейзер за фильм Кит. Лучшей актрисой наверняка признаю Кейт Бланшетт за съемки в фильме Тар.

Что касается развлекательной программы, Рианна выступит на Оскар 2023. Звезда исполнит перед зрителями песню Lift Me Up, которая является саундтреком к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда.

Читайте также:
Який фільм виграє Оскар 2023 (голосування)Какой фильм выиграет Оскар 2023 (голосование)

Теги
Оскар церемонія нагородження
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь