95-я церемония вручения премии Оскар 2023 пройдет в театре Долби. Уже совсем скоро мир узнает название лучшего фильма, имя лучшего режиссера, актера и актрисы, которые получат желанную награду прямо со сцены.

Самое время узнать подробности о премии Оскар 2023, ознакомиться с картинами, которые номинировали, а также с актерами, которые претендуют на статуэтку.

Когда и где будет Оскар 2023

Церемония состоится в ночь с 12 на 13 марта. Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Лос-Анджелесе — в театре Dolby. Известно, что мероприятие будет транслироваться в более чем 200 странах мира в прямом эфире. Сам театр может вмести до 3 400 гостей, а его сцена считается одной из самых больших в США.

Сейчас смотрят

Украинцы смогут смотреть Оскар 2023 онлайн — Суспільне получило право на трансляцию награждения.

Ведущие церемонии Оскар 2023

Известно, что сопровождать мероприятие будет телеведущий и комик Джимми Киммел. Для него эта роль не в новинку — он уже вел Оскар дважды — в 2017 и 2018 годах. Примечательно, что в первый раз произошел казус — Джимми озвучил название не той картины в категории Лучший фильм.

В отличие от церемонии 2022 года, на церемонии этого года покажут процесс награждения во всех 23 категориях. В прошлом году 8 награждений не показали.

Лучший фильм года:

Лучший актер:

Остин Батлер (Элвис);

Колин Фаррелл (Банши Инишинина);

Брэндан Фрейзер (Кит);

Пол Мескал (Солнце мое);

Билл Найи (Жить).

Лучшая актриса:

Кейт Бланшет (Тар);

Ана де Армас (Блондинка);

Андреа Райсборо (Ради Лесли);

Мишель Уильямс (Фабельманы);

Мишель Йео (Все везде и сразу).

Лучший режиссер:

Мартин Макдонах;

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт;

Стивен Спилберг;

Тодд Филд;

Рубен Эстлунд.

Прогнозы букмекеров на Оскар 2023

Букмекеры уже выбрали своих фаворитов в основных категориях. К примеру, в категории Лучший фильм больше всего шансов имеет фильм Фабельманы — шансов на победу 54,5%. Эксперты считают что в категории Лучший актер может победить Брендан Фрейзер за фильм Кит. Лучшей актрисой наверняка признаю Кейт Бланшетт за съемки в фильме Тар.

Что касается развлекательной программы, Рианна выступит на Оскар 2023. Звезда исполнит перед зрителями песню Lift Me Up, которая является саундтреком к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда.