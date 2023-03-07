95-я церемония вручения премии Оскар 2023 пройдет в театре Долби. Уже совсем скоро мир узнает название лучшего фильма, имя лучшего режиссера, актера и актрисы, которые получат желанную награду прямо со сцены.
Самое время узнать подробности о премии Оскар 2023, ознакомиться с картинами, которые номинировали, а также с актерами, которые претендуют на статуэтку.
Когда и где будет Оскар 2023
Церемония состоится в ночь с 12 на 13 марта. Мероприятие пройдет в онлайн-формате в Лос-Анджелесе — в театре Dolby. Известно, что мероприятие будет транслироваться в более чем 200 странах мира в прямом эфире. Сам театр может вмести до 3 400 гостей, а его сцена считается одной из самых больших в США.
Украинцы смогут смотреть Оскар 2023 онлайн — Суспільне получило право на трансляцию награждения.
Ведущие церемонии Оскар 2023
Известно, что сопровождать мероприятие будет телеведущий и комик Джимми Киммел. Для него эта роль не в новинку — он уже вел Оскар дважды — в 2017 и 2018 годах. Примечательно, что в первый раз произошел казус — Джимми озвучил название не той картины в категории Лучший фильм.
Номинанты на Оскар 2023
В отличие от церемонии 2022 года, на церемонии этого года покажут процесс награждения во всех 23 категориях. В прошлом году 8 награждений не показали.
Лучший фильм года:
- На Западном фронте без перемен;
- Аватар: Путь воды;
- Банши Инишерина;
- Элвис;
- Все везде и сразу;
- Фабельманы;
- Тар;
- Топ Ган 2: Мэверик;
- Треугольник печали;
- Говорят женщины.
Лучший актер:
- Остин Батлер (Элвис);
- Колин Фаррелл (Банши Инишинина);
- Брэндан Фрейзер (Кит);
- Пол Мескал (Солнце мое);
- Билл Найи (Жить).
Лучшая актриса:
- Кейт Бланшет (Тар);
- Ана де Армас (Блондинка);
- Андреа Райсборо (Ради Лесли);
- Мишель Уильямс (Фабельманы);
- Мишель Йео (Все везде и сразу).
Лучший режиссер:
- Мартин Макдонах;
- Дэн Кван и Дэниел Шайнерт;
- Стивен Спилберг;
- Тодд Филд;
- Рубен Эстлунд.
Прогнозы букмекеров на Оскар 2023
Букмекеры уже выбрали своих фаворитов в основных категориях. К примеру, в категории Лучший фильм больше всего шансов имеет фильм Фабельманы — шансов на победу 54,5%. Эксперты считают что в категории Лучший актер может победить Брендан Фрейзер за фильм Кит. Лучшей актрисой наверняка признаю Кейт Бланшетт за съемки в фильме Тар.
Что касается развлекательной программы, Рианна выступит на Оскар 2023. Звезда исполнит перед зрителями песню Lift Me Up, которая является саундтреком к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда.