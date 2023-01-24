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Оскар 2023: опубликован полный список номинантов

24 января 2023, 15:36
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
статуетка Оскар
Источник: Depositphotos

Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023. Это уже 95 церемония вручения награды, и она запланирована на ночь с 12 по 13 марта в Лос-Анджелесе. 

В 2023 году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях, и в этом году зрителям мероприятия покажут награждение победителей всех категорий. В прошлом году решили не транслировать целых 8 награждений.

Лучший фильм года:

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Лучший актер:

  • Остин Батлер (Элвис);
  • Колин Фаррелл (Банши Инишинина);
  • Брэндан Фрейзер (Кит);
  • Пол Мескал (Солнце мое);
  • Билл Найи (Жить).

Лучшая актриса:

  • Кейт Бланшет (Тар);
  • Ана де Армас (Блондинка);
  • Андреа Райсборо (Ради Лесли);
  • Мишель Уильямс (Фабельманы);
  • Мишель Йео (Все везде и сразу).

Лучший актер второго плана:

  • Брендан Глисон (Банши Инишерина);
  • Брайан Тайри Генри (Мост через озеро);
  • Джадд Хирш (Фабельманы);
  • Барри Кеоган (Банши Инишерина);
  • Ке Хью Кван (Все везде и сразу).

Лучшая женская роль второго плана:

  • Анджела Бассетт (Черная пантера: Ваканда навсегда);
  • Хонг Чау (Кит);
  • Керри Кондон (Банши Инишерина);
  • Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу);
  • Стефани Хсу (Все везде и сразу);

Лучший саундтрек:

  • На западном фронте без перемен;
  • Вавилон;
  • Банши Инишерина;
  • Все везде и сразу;
  • Фабельманы.

Лучший адаптированный сценарий:

  • На западном фронте без перемен;
  • Все везде и сразу;
  • Фабельманы;
  • Тар;
  • Треугольник печали.

Лучшая песня:

  • Applause (Теперь вместе);
  • Hold my hand (Топ Ган 2: Мэверик);
  • Lift me up (Черная пантера: Ваканда навсегда);
  • Naatu Naatu (RRR);
  • This is a life (Все везде и сразу).

Лучший иностранный фильм:

  • На западном фронте без перемен (Германия);
  • Аргентина, 1895 (Аргентина);
  • Близко (Бельгия);
  • ЕО (Польша);
  • Тихоня (Ирландия).

Лучший анимационный полнометражный фильм:

  • Пиноккио от Гильермо дель Торо;
  • Марсель, ракушка в ботинках;
  • Кот в сапогах 2: Последнее желание;
  • Морской монстр;
  • Я краснею.

Лучшие визуальные эффекты:

Сейчас смотрят
  • На западном фронте без перемен
  • Аватар: Путь воды
  • Бэтмен;
  • Черная пантера: Ваканда навсегда;
  • Топ Ган 2: Мэверик.

Лучший режиссер:

  • Мартин Макдонах;
  • Дэн Кван и Дэниел Шайнерт;
  • Стивен Спилберг;
  • Тодд Филд;
  • Рубен Эстлунд.

Лучший документальный фильм: 

  • Все дышащее;
  • Вся красота и кровопролитие;
  • Дом из заноз;
  • Огонь любви;
  • Навальный.

Напомним, что ведущим Оскара 2023 станет телеведущий и комик Джимми Киммел. Для него это не первое появление на мероприятии — он уже был ведущим в 2017 и 2018 годах. 

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