Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023. Это уже 95 церемония вручения награды, и она запланирована на ночь с 12 по 13 марта в Лос-Анджелесе.

В 2023 году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях, и в этом году зрителям мероприятия покажут награждение победителей всех категорий. В прошлом году решили не транслировать целых 8 награждений.

Лучший фильм года:

Лучший актер:

Остин Батлер (Элвис);

Колин Фаррелл (Банши Инишинина);

Брэндан Фрейзер (Кит);

Пол Мескал (Солнце мое);

Билл Найи (Жить).

Лучшая актриса:

Кейт Бланшет (Тар);

Ана де Армас (Блондинка);

Андреа Райсборо (Ради Лесли);

Мишель Уильямс (Фабельманы);

Мишель Йео (Все везде и сразу).

Лучший актер второго плана:

Брендан Глисон (Банши Инишерина);

Брайан Тайри Генри (Мост через озеро);

Джадд Хирш (Фабельманы);

Барри Кеоган (Банши Инишерина);

Ке Хью Кван (Все везде и сразу).

Лучшая женская роль второго плана:

Анджела Бассетт (Черная пантера: Ваканда навсегда);

Хонг Чау (Кит);

Керри Кондон (Банши Инишерина);

Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу);

Стефани Хсу (Все везде и сразу);

Лучший саундтрек:

На западном фронте без перемен;

Вавилон;

Банши Инишерина;

Все везде и сразу;

Фабельманы.

Лучший адаптированный сценарий:

На западном фронте без перемен;

Все везде и сразу;

Фабельманы;

Тар;

Треугольник печали.

Лучшая песня:

Applause (Теперь вместе);

Hold my hand (Топ Ган 2: Мэверик);

Lift me up (Черная пантера: Ваканда навсегда);

Naatu Naatu (RRR);

This is a life (Все везде и сразу).

Лучший иностранный фильм:

На западном фронте без перемен (Германия);

Аргентина, 1895 (Аргентина);

Близко (Бельгия);

ЕО (Польша);

Тихоня (Ирландия).

Лучший анимационный полнометражный фильм:

Пиноккио от Гильермо дель Торо;

Марсель, ракушка в ботинках;

Кот в сапогах 2: Последнее желание;

Морской монстр;

Я краснею.

Лучшие визуальные эффекты:

Сейчас смотрят На западном фронте без перемен

Аватар: Путь воды

Бэтмен;

Черная пантера: Ваканда навсегда;

Топ Ган 2: Мэверик. Лучший режиссер: Мартин Макдонах;

Дэн Кван и Дэниел Шайнерт;

Стивен Спилберг;

Тодд Филд;

Рубен Эстлунд. Лучший документальный фильм: Все дышащее;

Вся красота и кровопролитие;

Дом из заноз

Огонь любви;

Навальный. Напомним, что ведущим Оскара 2023 станет телеведущий и комик Джимми Киммел. Для него это не первое появление на мероприятии — он уже был ведущим в 2017 и 2018 годах.

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