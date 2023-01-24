Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на Оскар 2023. Это уже 95 церемония вручения награды, и она запланирована на ночь с 12 по 13 марта в Лос-Анджелесе.
В 2023 году участники будут бороться за награды в 23 разных категориях, и в этом году зрителям мероприятия покажут награждение победителей всех категорий. В прошлом году решили не транслировать целых 8 награждений.
Лучший фильм года:
- На Западном фронте без перемен;
- Аватар: Путь воды;
- Банши Инишерина;
- Элвис;
- Все везде и сразу;
- Фабельманы;
- Тар;
- Топ Ган 2: Мэверик;
- Треугольник печали;
- Говорят женщины.
Читайте также:Какой фильм выиграет Оскар 2023 (голосование)
Лучший актер:
- Остин Батлер (Элвис);
- Колин Фаррелл (Банши Инишинина);
- Брэндан Фрейзер (Кит);
- Пол Мескал (Солнце мое);
- Билл Найи (Жить).
Лучшая актриса:
- Кейт Бланшет (Тар);
- Ана де Армас (Блондинка);
- Андреа Райсборо (Ради Лесли);
- Мишель Уильямс (Фабельманы);
- Мишель Йео (Все везде и сразу).
Лучший актер второго плана:
- Брендан Глисон (Банши Инишерина);
- Брайан Тайри Генри (Мост через озеро);
- Джадд Хирш (Фабельманы);
- Барри Кеоган (Банши Инишерина);
- Ке Хью Кван (Все везде и сразу).
Лучшая женская роль второго плана:
- Анджела Бассетт (Черная пантера: Ваканда навсегда);
- Хонг Чау (Кит);
- Керри Кондон (Банши Инишерина);
- Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу);
- Стефани Хсу (Все везде и сразу);
Лучший саундтрек:
- На западном фронте без перемен;
- Вавилон;
- Банши Инишерина;
- Все везде и сразу;
- Фабельманы.
Лучший адаптированный сценарий:
- На западном фронте без перемен;
- Все везде и сразу;
- Фабельманы;
- Тар;
- Треугольник печали.
Лучшая песня:
- Applause (Теперь вместе);
- Hold my hand (Топ Ган 2: Мэверик);
- Lift me up (Черная пантера: Ваканда навсегда);
- Naatu Naatu (RRR);
- This is a life (Все везде и сразу).
Лучший иностранный фильм:
- На западном фронте без перемен (Германия);
- Аргентина, 1895 (Аргентина);
- Близко (Бельгия);
- ЕО (Польша);
- Тихоня (Ирландия).
Лучший анимационный полнометражный фильм:
- Пиноккио от Гильермо дель Торо;
- Марсель, ракушка в ботинках;
- Кот в сапогах 2: Последнее желание;
- Морской монстр;
- Я краснею.
Лучшие визуальные эффекты:
Сейчас смотрят
- На западном фронте без перемен
- Аватар: Путь воды
- Бэтмен;
- Черная пантера: Ваканда навсегда;
- Топ Ган 2: Мэверик.
Лучший режиссер:
- Мартин Макдонах;
- Дэн Кван и Дэниел Шайнерт;
- Стивен Спилберг;
- Тодд Филд;
- Рубен Эстлунд.
Лучший документальный фильм:
- Все дышащее;
- Вся красота и кровопролитие;
- Дом из заноз;
- Огонь любви;
- Навальный.
Напомним, что ведущим Оскара 2023 станет телеведущий и комик Джимми Киммел. Для него это не первое появление на мероприятии — он уже был ведущим в 2017 и 2018 годах.
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.