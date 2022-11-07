Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел проведет 95-ю оскаровскую церемонию. Об этом сообщили организаторы церемонии вручения кинопремии Оскар.
— Представляем ведущего 95-й церемонии вручения премии Оскар Джимми Киммела. Добро пожаловать обратно! — написали они в Twitter.
Introducing your 95th Academy Awards host, Jimmy Kimmel. Welcome back!
Tune into ABC to watch the Oscars LIVE on Sunday, March 12th at 8e/5p! #Oscars95 pic.twitter.com/qdFZYFeE2rСейчас смотрят
— The Academy (@TheAcademy) November 7, 2022
Стоит отметить, что для Джимми роль ведущего Оскара уже известна. Он вел церемонии в 2017 и 2018 годах.
В первый год при вручении премии у Киммела произошел казус. Тогда он назвал лучшим фильмом Ла Ла Ленд, но потом оказалось, что награда уходит Лунному свету.
В 2023 году церемония награждения состоится в ночь с 12 на 13 марта.
Отметим, что Джимми Киммел — популярный ведущий, который с 2003 года ведет собственное шоу Джимми Киммел в прямом эфире.