Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023

7 ноября 2022, 17:00
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Джимми Киммел станет ведущим Оскара 2023
Источник: Depositphotos

Американский телеведущий и комик Джимми Киммел проведет 95-ю оскаровскую церемонию. Об этом сообщили организаторы церемонии вручения кинопремии Оскар.

— Представляем ведущего 95-й церемонии вручения премии Оскар Джимми Киммела. Добро пожаловать обратно! — написали они в Twitter.

Стоит отметить, что для Джимми роль ведущего Оскара уже известна. Он вел церемонии в 2017 и 2018 годах.

В первый год при вручении премии у Киммела произошел казус. Тогда он назвал лучшим фильмом Ла Ла Ленд, но потом оказалось, что награда уходит Лунному свету.

В 2023 году церемония награждения состоится в ночь с 12 на 13 марта.

Читайте также:
статуетка ОскарФильм Клондайк примет участие в отборе на Оскар 2023

Отметим, что Джимми Киммел — популярный ведущий, который с 2003 года ведет собственное шоу Джимми Киммел в прямом эфире.

Теги
Оскар
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь