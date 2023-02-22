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Блэклая попытка успеть в последний вагон движения MeToo: рецензия на Говорят женщины

22 февраля 2023, 12:35
Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Говорять жінки

Попадание ленты Говорят женщины канадки Сары Полли в список номинантов на фильм года от Американской киноакадемии ‒ полнейшая неожиданность.

Такое удивление закономерно – этот фильм не видели ни Канны, ни Берлин, ни Венеция. Он был только в Торонто, но и там не победил в зрительском голосовании. История с его попаданием чем-то похожа на сюрреализм с выбором кандидата от Украины на Оскар, когда за бортом остался призер Канн. Так же обратной неожиданностью стало непопадание в номинанты фильма Решение уйти Пак Чхан Ука, собравшего множество наград на фестивалях.

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Можно предположить, что Говорят женщины внесли из-за женщины-режиссера, поскольку остальные девять фильмов-номинантов снимали мужчины. Но даже здесь есть гораздо более привлекательнее кандидаты ‒ фильм американки Лауры Пойтрас Вся красота и кровопролитие, получивший Золотого льва в Венеции, или лента испанки Карлы Симон Пипо Алькаррас, забравшая Золотого медведя в Берлине.

Говорять жінки

Возможно, причина с номинацией кроется в феминистической идее картины. Однако произведение о гендерной политике и сексуальном насилии не должно быть таким амбивалентным ‒ это не этюд о ванильном мороженом или мандарине.

Собственно, о чем сам фильм? Его история разворачивается в таинственной старинной колонии. На первый взгляд, это XIX век. Но каково же будет ваше удивление, когда в одном из моментов проедет пикап, а рассказчик отметит, что на дворе 2010 год.

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Так вот, в этой изолированной колонии, или просто христианской секте, происходят жестокие нападения и изнасилования женщин со стороны мужчин. После того как группу насильников разоблачают, жертвам говорят, что они должны простить их.

Тогда женщины колонии собираются в сарае и обсуждают три варианта: ничего не делать, остаться и бороться или уйти. Они обмениваются идеями и предложениями. И это весь фильм. По форме он может напоминать культовый 12 разгневанных мужчин, но не больше.

Говорять жінки

Жители этого поселения необразованны, никогда не видели, как выглядят дорожные карты, но очень набожны. Они знают, что существует современный мир с электричеством и законами, где мужчин-насильников наказывают. Но во время дискуссии в одном из эпизодов возникает тезис, что Бог их будет меньше любить, если они оставят колонию. Отчасти это производит впечатление определенного сюрреализма или какого-нибудь христианского Талибана.

В Говорят женщины ни одна из героинь на протяжении сюжета не сталкивается с глубокими изменениями ‒ они статичны. Идея автора картины понятна: создать визуальную метафору угнетения и страданий, которые эти женщины испытывают каждый день, а также отразить единообразие их коллективного существования. Но даже в этом моменте композиция разваливается, как игра джанга.

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Сара Полли собрала мощный актерский состав – Фрэнсис Макдорманд, Руни Мара, Клер Фой, Джесси Бакли и Бен Уишоу. Но это не работает, за исключением единичных мощных актерских вкраплений.

Говорять жінки

Полли усугубляет нереальность повествования, презентуя фильм как акт “женского воображения”. Сама же история с массовыми изнасилованиями произошла в колонии Менитоба в Боливии. А фильм основан на одноименном романе 2018 года Мириам Тоевз.

Визуальный выбор на грани монохромности, которым режиссер хотела предложить вневременность или избежать конкретизации с местом, где развиваются события, оставляет много вопросов. Например, не достигла бы лучшего эффекта черно-белая картинка?

Проблема Говорят женщины ‒ не в его месседже, а в идее, которая якобы  должна исправить этот скучный фильм. Кинолента настолько пытается быть актуальной со своим контекстом о гендерной борьбе, насилии и феминистских переосмыслениях, что выглядит не иначе как попыткой успеть в последний вагон движения MeToo.

Что касается критики, то фильм Говорят женщины одобрительно оценили большинство иностранных экспертов. Но они тоже могут ошибаться, как и мы. В свое время критики не восприняли, а местами разнесли культовые Хороший, плохой, злой Серджио Леоне, Сияние Стэнли Кубрика, Мемуары Гейши Роба Маршалла и Головокружение Альфреда Хичкока. Или писали хвалебные оды довольно посредственным лентам Секс-контроль, Стюарт Литтл 2 и Дети шпионов.

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