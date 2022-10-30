Первая немецкая экранизация Ремарка: рецензия на фильм На Западном фронте без перемен

На платформе Netflix вышла масштабная четвертая в истории экранизация антивоенного романа Эриха Марии Ремарка На Западном фронте без перемен, но первая реализованная Германией. Ранее произведение экранизировали США и Великобритания, причем голливудская версия картины 1930 года на первой церемонии Оскар получила две статуэтки за лучший фильм и режиссуру.

Режиссером немецкого фильма выступил Эдвард Бергер, который в одном из интервью сказал, что на этот римейк его вдохновили Brexit и 45-й президент США Дональд Трамп, а сама картина предупреждает об опасности “бездумного национализма”.

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Трудно не провести параллель между событиями в фильме и войной в Украине, когда тысячи людей отдают свою жизнь из-за тщеславия бездумного трусливого старика. В том числе, с фразой в фильме “За десять дней будем шагать по Парижу” и мечтами россиян о “Киеве за три дня”.

Для захватчиков война – это конвейер человеческих жизней, которые они бросают на убой ради своих больных фантазий. В начале фильма есть мощный эпизод с солдатом добровольцем Паулем Боймером, который стремится сражаться за величие и славу своей родины. Когда ему вручают форму, он видит имя другого человека, вышитое на воротнике. Пауль говорит офицеру, что эта одежда уже кому-то принадлежит, на что звучит ответ:

– Ага, да. Наверное, она была мала для парня.

Офицер срывает бирку и возвращает форму молодому солдату. Когда Пауль отходит, на полу под столом видны десятки выброшенных бирок с именами, что свидетельствует о том, что униформа принадлежала ранее погибшим солдатам. Это показано в эпилоге, когда солдаты погибают, с них снимают одежду, которую стирают женщины и перерабатывают в униформу для новобранцев. А потом их отправляют на конвейер жестокой, кровавой и проигрышной войны.

Когда 17-летнего Пауля отправляют на север Франции, он наконец понимает, что война не такая героическая, как его заставила поверить пропаганда. После первой великой битвы Паулю дают небольшую сумку и приказывают наполнить ее жетонами своих погибших товарищей, чтобы сообщить их семьям о гибели.

Большинство сцен в картине проходят непосредственно в театре боевых действий, но они прерываются кадрами кабинетных перипетий. Здесь немаловажную роль играет Даниэль Брюль в роли Матиаса Эрцбергера — немецкого политика, пытающегося покончить с войной дипломатией. А также блестящей работой Дэвида Штрисова в роли генерала Фридриха, который в последние часы перед перемирием отдает приказ о бессмысленном наступлении, чтобы завладеть чужой территорией.

Некоторые сцены в картине перекликаются с фильмом Сэма Мендеса 1917 года, но все же менее эффектны. Хотя сцена с танками и огнеметами выразительна. Но, как известно, герои Бергера и Мендеса – это солдаты по разные стороны баррикад.

Лента в основном снималась в Чехии, а режиссер Бергер и оператор Джеймс Фрэнд наполнили ее насыщенными цветовыми тонами, которые передают ощущение срочности и периода начала XX века. Картина переносит зрителя в покрытые грязью, мокрые от дождя, забрызганные кровью ботинки и униформы молодых немецких солдат, которые воюют с французами.

Музыку к картине написал немецкий композитор Фолькер Бертельман. И его партитуру стоит упомянуть, ведь это не типичная тривиальная музыка в фильмах о войне. В ней смесь духовых инструментов и барабанов. Саундтрек помогает создать предчувствие ужаса апокалипсиса или фильма ужасов, хотя на самом деле это На Западном фронте без перемен — фильм о Первой мировой войне.

Кстати, экранизация Льюиса Майлстоуна в 1930 году разгневала Адольфа Гитлера и нацистскую партию – фильм был запрещен в Германии почти на два десятилетия за то, что настолько точно изобразил цену человеческой жизни в войне. В 2023 году Германия сразится за Оскар с собственной экранизацией антивоенного романа Ремарка.

Работа Эдварда Бергера действительно хороша и не уступает Пути славы Стэнли Кубрика, Спасти рядового Райана Стивена Спилберга, Взводу Оливера Стоуна и 1917 Сэма Мендеса. Просмотр ленты вызывает непростые впечатления и в очередной раз подчеркивает, что погибающие в войнах солдаты являются пешками в игре на шахматной доске автократов.