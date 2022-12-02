Мультивселенная для взрослых: рецензия на Все везде и сразу

В украинский прокат вышла американская лента Все везде и сразу от режиссеров Дэниела Квана и Дэниела Шайнерта. В центре картины концепция параллельных реальностей, или, другими словами, мультивселенной.

Это же присуще и марвеловскому продукту Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия. Но работа Квана и Шайнерта в семь раз дешевле бюджета ($25 млн против $200 млн) и значительно качественнее.

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Так или иначе, Давид показал Голиафу, как создается мультивселенная. Ведь пока в Marvel придумывают очередные франшизы с целью корпоративной синергии, появляется фильм, создатели которого понимают, как действительно должна выглядеть бесконечность.

В центре сюжета китайская эмигрантка в США Эвелин (Мишель Йео). Она владеет прачечной, у нее есть дочь-лесбиянка Джой, отец по имени Гон Гонг и муж Вэймонд, который вот-вот попросит ее расторгнуть брак. А еще у нее немалые проблемы с налоговой службой. На первый взгляд, тематикой должна служить бытовая и социальная драма, но создатели картины сменяют ее на абсурдистскую комедию, от которой практически невозможно оторваться.

Главная героиня попадает в мультивселенную после вызова к налоговому инспектору Дейдре (Джейми Ли Кертис). В течение суток она оказывается в нескольких параллельных вселенных, где каждая ее версия в определенной степени достигла большего успеха, чем она. Эвелин становится оперной певицей, звездой боевых искусств, шеф-поваром и женщиной-лесбиянкой с пальцами-сосисками.

Впоследствии выясняется, что она должна спасти реальность от Джобу Тупаки, которая в действительности является версией ее дочери Джой (Стефани Хсу). Но, когда стихает экшн, возникает идея фильма: благополучие семьи — это тяжелая и плодотворная работа. И что миллионы вариантов жизни, которые мог бы иметь человек, не соответствуют реальности, в которой он живет на самом деле.

В фильме не может не поражать и то, что актриса Мишель Йео в свои 60 лет все трюки проделала сама. А каждый крупный кадр с Эвелин из множества вселенных демонстрирует ее разносторонние эмоциональные проявления в сочетании с боевым мастерством.

В картине есть отсылка к мультфильму Рататуй, производства Pixar, и таким культовым лентам как 2001: Космическая одиссея Стэнли Кубрика и Любовное настроение Вонга Карвая. Партитуру ко Все везде и сразу создала американская группа Son Lux, и это ни что иное как микс психоделических шумов и меланхолических фрагментов Clair de Lune Клода Дебюсси.

Все везде и сразу – это вулкан безумных идей, который, возможно, не похож ни на одну картину, которую вы когда-либо видели. Фильм может казаться немного безумным и запутанным, но способен заставить смеяться, плакать и натолкнуть на мысли, чего нельзя сказать о большинстве фильмов Marvel.

Но в отличие от марвеловского продукта, этот фильм точно не для детей. Американская киноассоциация дала фильму рейтинг R, что означает, что до 17 лет просмотр рекомендуется с родителями. Такой рейтинг объясняется наличием жестокости, сексуальных элементов и диалогов.

Фото: A24