Острая сатира, нивелирующая красоту и богачей: рецензия на Треугольник печали

Пословица “дважды в одну реку не войдешь” – точно не о шведском режиссере Рубене Эстлунде, две последние острые сатиры которого были отмечены Золотой ветвью Каннского кинофестиваля.

Но, если Квадрат 2017 года высмеивает претензии мира искусства, то в Треугольнике печали режиссер нацелен на анализ общества в целом. В своей последней ленте Эстлунд взял за основу капиталистические и патриархальные структуры, удерживающие “корабль дураков” на плаву.

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Фильм стал одним из номинантов на картину года от Американской киноакадемии, а также претендует на награды в категории оригинального сценария и режиссуры.

Ранее фильм получил четыре награды Европейской киноакадемии, включая лучший фильм. Поэтому его попадание в список номинантов на Оскар не такая случайность, как наличие достаточно неоднозначной картины Говорят женщины, о которой мы обещаем вам рассказать вскоре. А сейчас знакомим вас с фильмом шведского мастера кино.

Треугольник печали состоит из трех отдельных актов. Эстлунд ловко усиливает напряжение с каждым переходом между ними, но в основном история следует за нарцистическими героями-супермоделями Карлом (Гаррис Дикинсон) и Яей (покойная Чарлби Дин), чьи отношения построены на взаимовыгоде.

Конкретно они являются центральными фигурами первого акта. В нем режиссер наслаждается высмеиванием глупости и озабоченности статусом в мире моды. И именно из этой части фильм получил свое название – производное от термина, который кастинг-агенты используют для описания треугольной области лица, наиболее склонной к морщинам.

Впоследствии эта пара отправляется в путешествие на роскошной яхте в качестве іnsta-инфлюэнсеров. Они общаются с британцами-аристократами, беззаботно рассказывающими, что их семейный бизнес заключается в производстве оружии массового уничтожения, а также с российским олигархом, который заработал свое состояние на утилизации отходов и провозгласил себя “королем дерьма”.

Капитана яхты, этакого американского социалиста-марксиста, сыграл актер Вуди Харрельсон. Его пристрастие к алкоголю лишь усилило маниакальную атмосферу картины, особенно когда во время капитанского ужина начался шторм.

Именно здесь происходит сцена массовой рвоты. Это тонкая грань между буквальным отвращением и готовым произведением искусства для инсталляции, допустим в музее. Это одновременно одна из самых отвратительных и забавных сцен, когда природа отменяет привилегии и богачи блюют на высокую кухню. А после шторма выживших выбрасывает на безлюдный остров, где не имеют значения ни красота, ни деньги.

Главной в третьем акте становится эмигрантка с Филиппин Эбигейл, которая на яхте чистила туалеты. Она одна из всех, кто оказался на острове, умеет добывать пищу, что делает ее новым капитаном.

Во избежание спойлеров о финальном акте лишь отметим, что именно он подтверждает сфабрикованный тезис о природе социальных слоев и о том, как хрупка власть, построенная на доминировании богатства и контроля.

Треугольник печали – это острая черная комедия, остроумно рассказывающая о системах, которые вводят социальное неравенство, и о том, что может произойти, если они когда-нибудь распадутся. С другой стороны, это неплохая, но и не идеальная артхаусная комедия с прямым тезисом, что богатые люди – плохие. Но основная ее претензия – это почти 2,5 часа, из которых 30 минут при просмотре кажутся лишними.

Фото: Артхаус Трафик