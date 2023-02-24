Рианна выступит на церемонии награждения Оскар 2023

Барбадосская певица Рианна выступит на 95-й церемонии вручения премии Оскар 2023.

Звезда исполнит перед зрителями песню Lift Me Up, которая является саундтреком к фильму Черная пантера: Ваканда навсегда.

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Композиция номинирована на Оскар 2023 как Лучший саундтрек. Помимо Рианны, на награду в этой номинации претендуют еще четыре артиста. Церемония состоится в ночь с 12 на 13 марта в Лос-Анджелесе.

Напомним, что с 2018 года певица не выступала. Лишь в 2023 году Рианна появилась на Супербоуле 2023, на котором исполнила микс из своих хитов.

Там же стало известно, что исполнительница ждет второго ребенка.