Захватывающий сиквел культового фильма 80-х: рецензия на Топ Ган: Мэверик

Американский боевик от Джозефа Косински Топ Ган: Мэверик является одним из десяти фильмов, которые претендуют на главную статуэтку от Американской киноакадемии. Всего у ленты шесть номинаций, среди которых еще лучший адаптированный сценарий и песня (Hold My Hand в исполнении Леди Гаги).

Том Круз вернется к роли Пита Митчелла под псевдонимом Мэверик спустя 36 лет. Оригинальный фильм 1986 года Топ Ган, или еще Лучший стрелок стал в определенной степени классикой. Его снял ныне покойный британский режиссер Тони Скотт — младший брат Ридли Скотта.

Сейчас смотрят

Сразу сложно сказать, нужен ли для полного понимания фильма просмотр первой части. В новой версии есть эпизод с флешбеками предыдущей картины, в которых появляются молодые Том Круз, Энтони Эдвардс, Мег Райан и Вэл Кимер. Да и сама лента Косински — целостная, и вы ничего не потеряете, если не посмотреть классику от Скотта.

А с другой стороны — выход первой картины состоялся аж в середине 80-х! Это год, когда произошла Чернобыльская катастрофа, Диего Марадона забил в четвертьфинале ЧМ англичанам “гол столетия”, американские пилоты совершили первый в мире беспосадочный и бездозаправочный облет земного шара и, собственно, тогда Украина еще находилась под оккупацией СССР. Такой временной пропасти между серией фильмов сразу и не вспомнишь. Поэтому просмотр обеих лент может создать что-то вроде special fillings.

Вторая часть начинается подобно первой — с титров о создании в 1969 году ВМС США элитной школы для лучших пилотов, а в начальных кадрах — самолеты, готовящиеся ко взлету с авианосца. В то же время, как и в классике, на фоне звучит Danger Zone Кенни Логгинса. Это все создает ощущение, будто вы включили случайно старый фильм, если бы не замена самолетов А-6 и F-14 на F-18 и F-35.

Теперь Пит Митчелл живет один в авиационном ангаре в пустыне Мохаве в Калифорнии и работает как пилот-испытатель ВМС. Впрочем, контр-адмирал Кейн, которого сыграл Эд Харрис говорит, что впереди эра беспилотников, поэтому ВМС больше не понадобятся летчики.

После этого Мэверику поступит предложение от бывшего соперника из первой части, а ныне лучшего друга Тома Казански — тренировать новый класс элитных пилотов в школе истребителей в Сан-Диего. Казански, как и в 1986-м сыграл Вэл Килмер. Причем реальная борьба актера с раком гортани отражается и на его герое.

Что касается персонажа Круза, то его даже спустя десятилетия беспокоит смерть лучшего друга Гусака (Энтони Эдвардс). Каково же будет его удивление, когда он узнает, что сын товарища Рустер (Майлз Теллер) будет среди пилотов, которых ему придется обучать. Также лента расскажет о смерти жены Гусака. Однако в картине отсутствует упоминание о Чарли (Келли МакГиллис), которая тогда презентовалась как любовь всей жизни Мэверика.

Все же без любовной линии не обошлось. Одна из красавиц Голливуда, к тому же талантливых, Дженнифер Коннелли, которая в далеких 80-х сыграла небольшую роль в культовом Однажды в Америке Серджио Леоне, воплотила роль матери-одиночки Пенни. Она руководит местным баром и когда-то была в отношениях с Мэвериком. Тандем Круза и Коннелли действительно хорош. Это касается и взаимодействия Мэверика с персонажем Майлза Теллера, которые создают динамику отношений отца и сына.

С одной стороны, это фильм для фанатов первой части Топ Ган, а с другой — это хороший блокбастер, который достойно занял свое место среди номинантов. Эта картина — именно тот редкий момент, когда сиквел превосходит оригинал.

Для чисто теоретического понимания, именно сейчас мы осознаем истинную ценность времени. И если вы хотите посмотреть фильм в подобном жанре, не тратьте его на что-то второсортное вроде новых Форсажей, которые не могут нажать на кнопку стоп в погоне коммерческой синергии.