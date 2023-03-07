Байопик Элвис о короле рок-н-ролла от австралийского режиссера База Лурмана является одним из претендентов на главную статуэтку от Американской киноакадемии. В целом фильм претендует на девять номинаций. Кроме лучшей ленты и актера, остальные — в основном технические, такие как звук и грим.

Но главная головоломка, с которой сталкиваются все создатели биографических фильмов об известных личностях, это показать человеческое за славой и термином “икона”. Это не только о внешнем виде, но и то, чем руководствуется персонаж, его внутреннее я. Этот ребус, похоже, Лурману разгадать не удалось.

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В Элвисе режиссер не показал короля рок-н-ролла “живым”. Более того, за ширмой какого-то аттракционного зрелища и шоу он будто сделал наследие Пресли менее интересным, чем оно есть на самом деле. А после просмотра самой ленты и вовсе возникает желание послушать Литла Ричарда.

Сделать из биографической ленты шоу, похоже, было идеей самого режиссера. Причем она заключалась скорее в яркости и гиперболизации ощущений, чем в последовательности повествования. Сам Лурман дебютировал в полном метре в 1992 году Австралийским танго, которое отметили Канны и BAFTA. Далее было переосмысление Шекспира в трагедии Ромео и Джульетта с молодым Леонардо Ди Каприо. После этого его фильмы стали эпатажнее (Мулен Руж), глупее (Австралия) и пафоснее (Великий Гэтсби). Собственно, последняя картина Гэтсби такая же яркая, как и Элвис, и такая же перегруженная событиями.

Далее о сюжете Элвиса. Режиссер показывает зрителю Пресли через призму его бизнес-менеджера полковника Тома Паркера, которого позже обвинили в финансовых проблемах, злоупотреблениях и преждевременной смерти певца.

В закадровом голосе Паркера, которого сыграл чрезмерно загримированный Том Хэнкс, он говорит, что не является злодеем, каким его видит мир. Полковник утверждает, что на самом деле является создателем Элвиса. Но перед зрителями он предстает злодеем и мошенником, который выманил у Пресли 50% его дохода, помешал нанять лучшего менеджера и отправиться в мировое турне.

В первом часу фильма происходит знакомство Пресли с Паркером, подписание контракта, скандальные выступления на телевидении, рассказывается о влиянии музыки темнокожих певцов на его творчество, призыве в армию и смерти матери Элвиса. Этот период жизни Элвиса, безусловно, интересен, ведь в нем проявляется его становление. Однако режиссер проскакивает галопом все эти сюжетные линии. Особенно интересно было увидеть Элвиса во время двухлетней службы в армии в Германии, куда его дислоцировали. Но этот этап уместился в одну минуту из 2,5 часов фильма.

После армии Пресли знакомится с будущей женой Присциллой, возвращается к выступлениям, женится, у него рождается дочь. Далее следуют шумные вечеринки, выступление в отеле в Лас-Вегасе, слабость певца к барбитуратам и амфетаминам, переживания из-за убийств Мартина Лютера Кинга и президента Кеннеди, развод, попытки сменить менеджера, ожирение и преждевременная смерть.

В этом безумном биографическом калейдоскопе Пресли, предлагаемом Лурманом, стоит отметить Остина Батлера, который непревзойденно воплотил певца. Он сыграл Пресли от подросткового возраста до последних дней жизни, пел с такой же страстью и танцевал, виляя бедрами. Батлер почти заставил поверить, что он тот самый Элвис. Но раскрыть всю глубину иконы рок-н-ролла актеру помешал рваный замысел повествования.

Еще одним хорошим моментом в фильме стала дань музыке темнокожих певцов, которые повлияли на Пресли. Но в почти трехчасовом фильме режиссер уделил этой теме крайне мало экранного времени. Хотя это больше чем минута, как с военной службой Элвиса. В ленте есть сцены, как будущая звезда слоняется по кварталам, где жили темнокожие, ходит в их церкви и клубы. Так объясняется, как он привил себе любовь к ритм-энд-блюзу.

А что касается темнокожих певцов, то они появляются в эпизодах: это Биг Мама Торнтон (Шонка Дукуре), Сестра Розетта Тарп (Yola), Би Би Кинг (Келвин Харрисон мл.) и Литл Ричард (Алтон Мейсон). В одной из сцен ленты Элвис убегает от фанатов и попадает на выступление Литл Ричарда, который исполнял Tutti Frutti. Кроме того что Мейсон — это будто копия Ричарда, те несколько минут его выступления — это вау! Сразу захотелось увидеть байопик об этом певце, который стоял у истоков рок-н-ролла. Главное — чтобы его не взялся снимать Лурман.

Элвис не скучный, но он практически ничего не рассказывает о Пресли. Создается впечатление, что Лурман пытался запихнуть в ленту все яркие моменты карьеры певца — запись на Sun Records, выступления на телевидении, упреки о непристойных танцах, Вегас и т.д. — что больше напоминает страницу о Пресли из Википедии, чем фильм. Но, собственно, с той же страницы в Вики вы найдете о нем больше информации.

И самое главное — лента не отвечает на вопрос, кем на самом деле был Элвис Пресли, утверждая, что Элвис всегда был таким, каким его сделали фанаты.