95-та церемонія вручення Оскар 2023 пройде в театрі Долбі. Уже зовсім скоро світ дізнається назву найкращого фільму, ім’я найкращого режисера, актора та актриси, які отримають омріяну нагороду просто зі сцени.

Саме час дізнатися подробиці про премію Оскар 2023, ознайомитися з картинами, які номінували, а також з акторами, які претендують на статуетку.

Коли та де буде Оскар 2023

Церемонія відбудеться в ніч із 12 на 13 березня. Захід відбудеться в онлайн-форматі в Лос-Анджелесі – у театрі Dolby. Відомо, що захід транслюватимуть у понад 200 країнах світу в прямому ефірі. Сам театр може вмістити до 3 400 гостей, а його сцена вважається однією з найбільших у США.

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Українці зможуть дивитися Оскар 2023 онлайн – Суспільне отримало право на трансляцію нагородження.

Ведучі церемонії Оскар 2023

Відомо, що супроводжувати захід буде телеведучий і комік Джиммі Кіммел. Для нього ця роль не в новинку – він уже вів Оскар двічі – у 2017 і 2018 роках. Примітно, що першого разу стався казус – Джиммі озвучив назву не тієї картини в категорії Найкращий фільм.

Номінанти на Оскар 2023

На відміну від церемонії 2022 року, на церемонії цього року покажуть процес нагородження у всіх 23 категоріях. Минулого року 8 нагороджень не показали.

Найкращий фільм року:

Найкращий актор:

Остін Батлер (Елвіс);

Колін Фаррелл (Банши Інішерина);

Брендан Фрейзер (Кит);

Пол Мескал (Після сонця);

Білл Наї (Жити).

Найкраща акторка:

Кейт Бланшет (Тар);

Ана де Армас (Білявка);

Андреа Райзборо (До Леслі);

Мішель Вільямс (Фабельмани);

Мішель Єо (Все завжди і водночас).

Найкращий режисер:

Мартін Мак-Дона;

Дені Кван та Деніел Шайнерт;

Стівен Спілберг;

Тодд Філд;

Рубен Естлунд.

Прогнози букмекерів на Оскар 2023

Букмекери вже обрали своїх фаворитів в основних категоріях. Приміром, у категорії Найкращий фільм найбільше шансів має фільм Фабельмани – шансів на перемогу 54,5%. Експерти вважають що в категорії Найкращий актор може перемогти Брендан Фрейзер за фільм Кит. Найкращою актрисою напевно визнають Кейт Бланшетт за знімання у фільмі Тар.

Щодо розважальної програми, Ріанна виступить на Оскар 2023. Зірка виконає перед глядачами пісню Lift Me Up, яка є саундтреком до фільму Чорна пантера: Ваканда назавжди.