Прекрасная ода кинематографу от Спилберга: рецензия на фильм Фабельманы

Стивен Спилберг, пожалуй, самый известный кинорежиссер в мире. Если у любого украинца попросить назвать имена известных режиссеров, то в большинстве случаев там будет он, создатель Челюстей, Списка Шиндлера и Спасти рядового Райана.

Он мастер во всех смыслах этого слова и может снять практически любой фильм: от увлекательных приключений и драматических картин о войне до сказок и мюзиклов, как, например, с римейком Вестсайдской истории.

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Но Спилберг раньше никогда не снимал такого интимного фильма, как Фабельманы. Эта лента прежде всего — автобиографическая история детства и его семьи. С одной стороны, обычная, а с другой — болезненная.

24 января Американская киноакадемия объявит окончательный список претендентов, где в нескольких номинациях ожидается и новая работа режиссера. Тем временем уже прошла 80-я церемония Золотой глобус, где Спилберг взял награду за лучшую режиссуру, а Фабельманы получили статуэтку в номинации Лучший фильм.

В украинский прокат новая лента Стивена Спилберга выйдет 19 января, но Факты ICTV посмотрели ее еще в декабре и не смогли не внести в лучшие ленты 2022 года, по мнению редакции. А теперь делимся своими впечатлениями с вами об этой картине подробнее.

Фабельмены – это история о том, как Спилберг стал режиссером после того, как получил в подарок кинокамеру, а родители повели его смотреть Величайшее шоу мира, снятое Сесилом Блаунтом Де Миллем. И хотя эта лента удостоилась двух статуэток Оскара, но к шедеврам кинематографа отношения не имеет.

Главного героя картины зовут Сэмми (Матео Зорьян и Габриэль Лабелль). После того как в его детских руках появляется кинокамера, он снимает свою семью, а затем превращает это в фильм. Подростком, монтируя домашние фильмы, он понимает, что у его мамы (Мишель Уильямс) роман с другом семьи (Сет Роген).

При просмотре Фабельманов зрители могут углядеть подсказки о том, каким режиссером станет Спилберг. Это просматривается, когда он снимает подростковую эпопею о войне, которая спустя десятилетие превратится в Спасти рядового Райана.

Однако герою Сэмми трудно осознать рутинные вещи, разрушающие его семью. Возможно, поэтому в других своих работах Спилберг избегал подобных эмоций и изобразил, наконец, сложный портрет человеческого поведения, пожалуй, впервые за свою 50-летнюю карьеру.

Мать главного героя Митци изображена как художница, опередившая свое время на десятилетие, но зажата обстоятельствами и является эмоциональной противоположностью своему мужу-ученому (Пол Дано). Из-за теплоты и искренности, которой пропитана картина, фильм можно назвать любовным письмом к родителям режиссера, а еще к кино.

Однажды вечером дядя Сэмми Борис (Джуд Гирш) объясняет ему, почему люди, знающие, что у них есть талант, должны посвятить себя этому, а не тратить его зря. Однако он предупреждает — если выбрать искусство, самые родные люди отойдут на второй план.

– Искусство разорвет тебя на части, – скажет дядя Сэмми.

Опыт Сэмми в качестве жертвы антисемитизма в школе в Калифорнии также составляет значительную часть драмы. Но с другой стороны, это показано достаточно лайтово, чтобы понять, что сформировало Спилберга для создания Списка Шиндлера.

В 19-летнем возрасте Сэмми встречается со своим героем Джоном Фордом (мастер вестерна и рекордсмен по количеству статуэток Оскар за режиссуру), которого сыграл Дэвид Линч. Он дает юному герою совет по структуре кадра, но Спилберг в конце концов сделает по-своему.

К работе над фильмом Фабельманы Спилберг привлек нескольких своих давних коллег по съемочной площадке: соавтора сценария Тони Кушнера, оператора Януша Каминского, режиссеров монтажа Сару Брошар и Майкла Кана, а также композитора Джона Уильямса. Их совместная работа придает особый шарм картине.

Всех персонажей Фабельманов можно разделить на три категории. Некоторые отдают себе отчет в том, что они несчастливы, и делают все возможное, чтобы изменить ситуацию. Другие остаются несчастными из-за отсутствия смелости. А есть еще те, хоть их немного, которые уже счастливы.

Если убрать потенциальные заявки на Оскар, эта лента имеет все большую ценность, ведь способная не отпускать зрителя все 2,5 часа. Фабельманы являются квинтэссенцией Спилберга. Этот простой автобиографический рассказ все еще доказывает, что кино на больших экранах живет и коммерчески конкурентоспособно. Собственно, настоящее кино не создается в хромакее, что подчеркивает Спилберг.

Фото: Universal Pictures