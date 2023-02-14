Черная комедия о разрушенной дружбе: рецензия на фильм Банши Инишерина

Черная комедия лауреата Оскара Мартина МакДонаха Банши Инишерина о разрушающейся дружбе вошла в десятку претендентов на фильм года от Американской киноакадемии.

Кроме этой ленты за главную статуэтку сразятся еще девять. Мы уже писали о трех картинах-номинантах На Западном фронте без перемен, Фабельманы и Все, везде и сразу. Теперь знакомим вас с работой МакДонаха.

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Всего фильм претендует на победы в девяти категориях премии Оскар. Кроме самого фильма, это в частности режиссура, оригинальный сценарий, мужские роли первого и второго планов и женская роль второго плана.

Благодаря ирландскому режиссеру зрители снова увидели воссоединение звездного дуэта Колина Фаррелла и Брендона Глисона из культовой ленты 14-летней давности Залечь на дно в Брюгге, тоже работы МакДонаха. Тогда они сыграли киллеров, оказавшихся в довольно сюрреалистических обстоятельствах в бельгийском городке.

В Банши герой Фаррелла немножко иной — более грустный и остроумный. Он играет Падрейка, которого один из персонажей описывает как ограниченного человека. У него есть любимая ослица Дженни, сестра Шивон (Кэрри Кондон), которая хочет уехать в Дублин и лучший друг Колм, которого играет Брендан Глисон.

Но в начале фильма что-то идет не так. Колм не откроет двери, когда к нему приходит Падрейк. Впоследствии он найдет его в пабе, но Колм не захочет с ним разговаривать. Добиваясь объяснений от своего друга, Падрейк услышит: Ты мне больше не нравишься.

Что касается событий картины, то они разворачиваются на вымышленном острове Инишерин в Ирландии в 1923 году на фоне гражданской войны. Боевые действия проходят так близко, что местные жители слышат стрельбу с острова напротив. С одной стороны жителей Инишинина можно назвать инертными, ведь они с головой погрузились в повседневные дела и просто ждут прекращения боевых действий со словами “Эх, что ты можешь сделать?”

Возвращаясь к истории двух друзей – Падрейк слишком упрям, а возможно, недальновиден, чтобы понять намек Колма. Когда он упорно продолжает пытаться вернуть старые дружеские отношения, то Колм угрожает отрезать по одному пальцу на своей руке каждый раз, когда его побеспокоит Падрейк.

Лента снималась на Аранских островах в заливе Голуэй в Ирландии. Но оператор Бен Дэвис, кроме красивых пейзажей, через экран камеры привнес картину тревожного мира.

У Банши Инишерина кроме главных героев есть несколько незабываемых персонажей: жестокий полицейский-алкоголик, регулярно бьющий своего сына Доминика, старая леди, блуждающая по острову, как пророчица, рассказывая о неминуемой смерти, и любознательная владелица магазина, которая не может жить без сплетен.

МакДонах формирует впечатление, будто почти каждый на острове в определенной степени сталкивается с разными формами депрессивного состояния. И каждый справляется с этим по-своему. Но среди всех персонажей выделяется Шивон, которую сыграла ирландская актриса Керри Кондон. Ее героиня очень любит своего брата, но понимает, что должна уехать с этого острова, чтобы сохранить здравый рассудок и не стать банши.

Персонажам фильма, потенциально предначертан грустный конец, учитывая название. Дело в том, что банши в ирландском фольклоре – это женщина, которая появляется у домов обреченных на смерть людей и своим плачем оповещает об их смерти. Это фильм о расставании, доведенный до абсолютного предела. Персонаж утверждает, что на Инишерине нет банши, но такое ощущение, что они в любой момент завоют.

Банши Инишерина — это достаточно мощный фильм, который для МакДонаха может стать абсолютным триумфом и его лучшей работой с 2008 года, когда он снял Залечь на дно в Брюгге. А, возможно, станет даже самым лучшим, что покажет только время.

Фото: Searchlight Pictures