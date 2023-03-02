Проницательное исследование персонажа, наделенного властью: рецензия на Тар

Третий за 21 год фильм актера и режиссера Тодда Филда Тар является одним из претендентов на главную статуэтку от Американской киноакадемии. Его первая полнометражка В спальне вышла в 2001 году, а вторая драма – Маленькие дети – в 2006-м. Но, несмотря на небольшое количество работ, за его плечами – шесть номинаций на Оскар.

Его новая лента не дает простых ответов или моральных уроков, а центральной героиней истории становится первая женщина-дирижер Берлинского филармонического оркестра Лидия Тар. Этот персонаж вымышленный, но непревзойденно воплощенный Кейт Бланшетт.

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Филд создает тонкий взгляд на cancel culture, или культуру отмены. Это своеобразная современная форма остракизма, когда под давлением общественного резонанса определенное лицо становится нежелательным в социальных и профессиональных кругах из-за неприемлемого, по мнению определенной группы общества, поведения.

В Тар режиссер меняет структуру движения MeToo, сосредотачивая внимание на нарциссической женщине-дирижере. Свое существование Лидия строит на бесконечном подтверждении собственной гениальности. Она – протеже гениального Леонарда Бернстайна – основала стипендию, направленную на воспитание начинающих дирижеров, и вместе с оркестром в Берлине планирует записать живое исполнение Пятой симфонии Густава Малера. А еще у нее планируется выход книги.

Картина начинается с длительной дискуссии на сцене между Адамом Гопником, реальным автором колонок для The New Yorker, который в феврале взял интервью у Бланшетт, и Лидией Тар. В одном из моментов он ее спросит, наступит ли день, когда художников перестанут делить по полу.

– Мы живем в эру специалистов. Мне странно, что людям важно заменить слово маэстро на маэстра. Я имею в виду, мы же не называем женщин-астронавтов астронавтками, – ответит Лидия.

Этот момент из интервью в фильме – своеобразная преамбула украинских реалий, которую можно отнести к спору борцов за и против феминитивов. Несколько лет назад сама Бланшетт поддержала решение Берлинале отказаться от гендерных призов в актерской категории и просила называть ее актером, а не актрисой.

Но вернемся к сюжету Тар. После интервью Лидия проводит мастер-класс в Джульярдской школе, где остро нивелирует претензии студента, который говорит, что не любит Иоганна Себастьяна Баха из-за того, что тот был белокожим и “наплодил” 20 детей.

Лидия живет в Берлине вместе со своей партнершей, скрипачкой Шэрон (Нина Хосс) в роскошной квартире. У них есть усыновленная дочь-школьница Петра. И хотя героиня Бланшетт может показаться холодной, особенно в отношениях со своей помощницей Франческой (Ноэми Мерлант) или Шэрон, она демонстрирует обратное отношение к Петре.

Но первые трещины ее сконструированной власти начинают появляться, когда становится известно о самоубийстве молодой женщины Кристы Тейлор, которая когда-то была дирижером-стажером в программе Лидии. Ее смерть расстраивает Франческу, к которой Тар относится несколько эгоистично.

Зато у нее заметна слабость к молодой виолончелистке Ольге (Софи Каур). Ее готовность использовать власть и имя для продвижения сексуальных намерений в конце концов станут причиной ее падения. Впоследствии станет очевидно, что Криста была очередным “трофеем” Лидии.

Персонаж Бланшетт наделен чертами поведения, которые больше ассоциируются с маскулинностью – от поверхностных, таких как одежда или макияж, до более очевидных, вроде сексуальности и использования власти. По мере того, как разворачивается фильм, он скорее напоминает документальную, нежели художественную историю.

Большинство сцен в фильме начинаются, когда действие уже идет, и заканчиваются перед завершением. И хотя фильм длится 2,5 часа, не в последнюю очередь именно этим приемом, кроме игры Бланшетт, режиссер еще больше поощряет зрителя к просмотру.

Тар еще можно назвать классической фаустовской историей о музыкальном гении, который поддается соблазнам славы и власти. Хотя героиня Бланшет не продает душу дьяволу, она показывает, что талант – это одно, а мораль – совсем другое. Эту ленту “сделала” Кейт Бланшетт, как в свое время Гэри Олдман в фильме Темные времена. Она непревзойденно воплотила женщину-манипулятора, мастерски выстроив характер, и не менее мастерски показала ее крах.

Единственный вопрос после фильма – обойдет ли Бланшетт в оскаровской гонке Мишель Йео за ее работу во Все везде и сразу.

Фото: Focus Features