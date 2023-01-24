Полный список номинантов на кинопремию Оскар 2023 объявили 24 января. В этом году ожесточенная борьба за статуэтку будет проходить в 23-х категориях.
В номинацию Лучший фильм года по версии Оскар 2023 попали фильмы:
- На Западном фронте без перемен;
- Аватар: Путь воды;
- Банши Инишерина;
- Элвис;
- Все везде и сразу;
- Фабельманы;
- Тар;
- Топ Ган 2: Мэверик;
- Треугольник печали;
- Говорят женщины.
Факты ICTV предлагают выбрать фильм, достойный стать лучшим по версии Оскар 2023. Голосуйте за своего фаворита!
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95-я церемония вручения Оскар состоится в театре Долби (Лос-Анджелес) в ночь с 12 на 13 марта. Ведущим церемонии уже в третий раз будет Джимми Киммел.
В номинации Лучший документальный фильм будет бороться украинская лента Дом из заноз.
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