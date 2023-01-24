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Какой фильм выиграет Оскар 2023 (голосование)

24 января 2023, 19:00
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Який фільм виграє Оскар 2023 (голосування)

Полный список номинантов на кинопремию Оскар 2023 объявили 24 января. В этом году ожесточенная борьба за статуэтку будет проходить в 23-х категориях.

В номинацию Лучший фильм года по версии Оскар 2023 попали фильмы:

Факты ICTV предлагают выбрать фильм, достойный стать лучшим по версии Оскар 2023. Голосуйте за своего фаворита!

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95-я церемония вручения Оскар состоится в театре Долби (Лос-Анджелес) в ночь с 12 на 13 марта. Ведущим церемонии уже в третий раз будет Джимми Киммел.

В номинации Лучший документальный фильм будет бороться украинская лента Дом из заноз.

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