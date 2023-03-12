Фанаты ждали 13 лет, но Кэмерон предлагает мало нового: рецензия на Аватар: Путь воды

Научно-фантастический фильм Аватар: Путь воды Джеймса Кэмерона, как и первая часть, вышедшая 13 лет назад, тоже борется за главную статуэтку от Американской киноакадемии. Картина 2009 года была представлена в девяти номинациях, продолжение — в четырех.

Первая часть стала ноу-хау в мире кино, но проиграла в оскаровской гонке фильму Властелин бури, который, между прочим, сняла бывшая жена режиссера Кэтрин Бигелоу.

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Возможно, это непопулярный тезис для миллионов фанатов Аватара, но стоит признать, что у нового фильма Кэмерона значительно меньше шансов взять главный приз, чем это было 13 лет назад. Все из-за очень сильной конкуренции — Все везде и сразу, На Западном фронте без перемен, Фабельманы и Банши Инишерина.

Хотя, кто знает — иногда победителями становятся даже аутсайдеры. Но кого точно пленил Аватар — так это сердца миллионов зрителей. По состоянию на 11 марта 2023 года этот фильм Кэмерона является третьим самым кассовым в истории, сместив Титаник. Первые два места за лентами Аватар (2009) и Мстители: Финал (2019).

События фильма Аватар: Путь воды разворачиваются спустя десятилетия после окончания первого фильма, когда бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон) оставил свою человеческую жизнь в прошлом и присоединился к рядам коренного народа На’ви, поселившись на Пандоре. Он вместе со своей возлюбленной Нейтири (Зои Салдана) воспитывает четверых детей и живет в мире и согласии со своим кланом и лесом.

Но земляне не оставили надежд колонизировать планету и со временем возвращаются. Чтобы защитить родных, Джейк с семьей отступает к клану рифовых людей Меткаина на восточном побережье Пандоры. Там им приходится учиться новому образу жизни в океане. Но пока они пытаются вписаться в чужую и иногда враждебную культуру, война постепенно добирается до этих берегов.

Вышеупомянутые события делают второй фильм похожим на первый. Джейк чувствует себя как рыба в воде, он адаптируется в новом сообществе, а затем ведет борьбу за него, как и в прошлом. Однако на этот раз он разделяет главную сюжетную линию со своими четырьмя детьми и множеством других персонажей.

Семья Салли состоит из мультяшных персонажей, и это не потому, что они были нарисованы в компьютере. На самом деле большинство семейных анимационных фильмов прошлого года, которые мы смотрели, включая Пиноккио Гильермо дель Торро, Морское чудовище или Я краснею, имели более сложных протагонистов, чем герои Пути воды.

Проблема не в технологии, а в отсутствии глубины персонажей. Это создает своего рода снежный ком из вероятных действий персонажей. Но, к счастью, он разбивается, когда начинается зрелищная финальная битва. Хотя и она несколько затяжная, поскольку по своей структуре состоит из трех актов, каждый из которых имеет кульминацию. Поэтому в итоге мы получили трехчасовой фильм, который кажется пятичасовым.

Как и в первом фильмк, в Пути воды выступают против жадной и беспощадной эксплуатации мира природы, умоляя зрителей пересмотреть свое отношение к ней. Этот призыв не теряет своей актуальности, но подается он еще более грубо и бесцеремонно, чем в первом фильме, что придает фильму атмосферу детского кино.

А для украинского зрителя во время просмотра трудно не провести параллель с войной в Украине. Земляне в своем желании поработить руководствуются тактикой выжженной земли, встречая сопротивление Оматикайя. Российская стратегия заключается в том, чтобы разрушить гражданскую инфраструктуру, пытаясь заставить украинцев сдаться.

На самом деле первая сцена, в которой происходит вторжение, невероятно жестокая. Она заканчивается тем, что полковник Майлз Кворич сжигает поселение. Кадры жуткие, но не более чем спутниковые снимки Бахмута или кадры сожженного россиянами Мариуполя. Поэтому в определенном смысле, проводя параллель, диктатор Путин — это Кворич, а президент Зеленский — Джейк Салли.

Но возвращаясь к сравнению двух частей фильма, отметим, что во втором заметны улучшения визуальных эффектов. К примеру, благодаря компьютерной технике 73-летняя Сигурни Уивер, которая играет подростка На’ви, делает невероятные трюки.

С другой стороны, Кэмерон не предлагает каких-то новинок. Например, в первой части Нейтири пускает стрелу сквозь лобовое стекло вертолета и попадает пилоту в грудь. Во втором фильме она делает это трижды.

Аватар: Путь воды — второй из пяти запланированных фильмов, которые должны выйти в 2024, 2026 и 2028 годах. Хотя новый фильм поражает своими визуальными экспериментами, сюжет иногда плавает по мелководью.

Добавим несколько закоренелый тезис, с которым трудно спорить: настоящее кино не создается в хромакее. Тот же Стивен Спилберг с Фабельманами доказывает, что можно мастерски создать простое кино на 2,5 часа, которое проходит на одном дыхании. А, возможно, со временем такие картины, как Аватар, отнесут в отдельную категорию — что-то среднее между анимацией и фильмами.