Номинантов на премию Оскар 2023 Американская киноакадемия объявила 24 января.

Заветную статуэтку за лучшую женскую роль имеют шансы получить пятеро актрис — Кейт Бланшет (Тар), Ана де Армас (Блондинка), Андреа Райзборо (К Лесли), Мишель Уильямс (Фабельманы), Мишель Ео (Все везде и сразу).

Пока букмекеры делают ставки, а киноманы гадают на кофейной гуще, Факты ICTV создали свое голосование за лучшую актрису. Кому отдадим Оскар 2023?

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Напомним, 95-я церемония вручения Оскар состоится в театре Долби (Лос-Анджелес) в ночь с 12 на 13 марта.

Полный список номинантов на Оскар 2023 насчитывает 23 категории. В этом году зрители смогут увидеть награждение всех победителей.