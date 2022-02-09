Букмекери зробили прогноз щодо переможця національного відбору на Євробачення 2022.

Рейтинг очолила співачка Аліна Паш, яка у фіналі виступатиме з піснею Тіні забутих предків. За даними букмекерів, у дівчини є найбільше шансів на перемогу (32%).

Друге місце посіла Roxolana з треком Girlzzzz (23%), а трійку лідерів закрив гурт Kalush Orchestra, який боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з композицією Stefania.

На четвертій сходинці у рейтингу розташувався Michael Soul (9%), а на п’ятій – колектив Cloudless (7%).

Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, мають Wellboy (7%), Barleben (5%) та Our Atantic (5%).

Нагадаємо, що представника України на Євробаченні 2022 оберуть вже цієї суботи, 12 лютого. Нацвідбір розпочнеться о 18.30 і пройде у форматі телевізійного концерту.

Оцінювати виступи фіналістів буде журі у складі Тіни Кароль, Ярослава Лодигіна та Джамали. Ведучою нацвідбору стане Маша Єфросиніна, яка з’явиться перед глядачами на головній сцені. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Міжнародний конкурс Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин, завдяки перемозі рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня. Місце проведення Євробачення 2022 – арена PalaOlimpico.