Українська молода співачка Roxolana стала фіналісткою відбору на Євробачення 2022 року. У конкурсі вона бере участь з треком Girlzzzz.

Біографія Roxolana

Roxolana, справжнє ім’я якої Роксолана Сирота, народилася у Львові 30 липня 1997 року. За освітою Роксолана юрист. Вона закінчила КНУ ім. Шевченка. Після навчання вона брала участь у сімейному бізнесі, а ось спів, акторська майстерність і танці – весь цей час були лише хобі. Однак згодом дівчина вирішила перетворити їх на професію.

Вперше Сироту на екранах глядачі побачили не як співачку. Вона знімалася у серіалі Черговий лікар.

А ось про вокальні дані Україна дізналася після її участі у вокальному шоу Голос країни у 2019 році.

До речі, дівчина самостійно пише пісні. Вона хоче робити свій продукт, а не продюсерський.

У 2021 році Roxolana презентувала свій дебютний сингл під назвою Очима. Трек вийшов у рамках проєкту артистки Ukraine Is, який поєднує сучасну музику та українську поезію. На цей трек співачка зняла кліп у колаборації з відомим художником Анатолієм Криволапом. До речі, його майстерня і стала головним знімальним майданчиком, на якому пройшов справжній арт-експеримент – під час зйомок художник завершив одну зі своїх картин.

У пісні Очима звучать вірші відомої української поетеси Ліни Костенко Очима ти сказав мені Люблю. Музику Roxolana написала самостійно.

Також у 2021 році артистка презентувала ще одну композицію в рамках проєкту Ukraine Is. Йдеться про трек Франко. Roxolana у колаборації з Ніною Матвієнко записала пісню на вірші Івана Франка Твої очі як те море.

До Міжнародного дня жестових мов Roxolana презентувала інклюзивну версію пісні Говори. Мовою жестів трек переклала Ксенія Олійник.

У листопаді 2021 року Roxolana разом з гуртом Kazka презентувала кліп на пісню Не своя. Цей сингл також вийшов у рамках проєкту Ukraine Is. Пісня написана на вірші знаменитого поета-футуриста Михайля Семенка.

За сюжетом кліпу, головні героїні стикаються зі зрадою чоловіків і допомагають одна одній провчити своїх бойфрендів.