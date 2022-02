В финал Нацотбора на Евровидение 2022 певица Алина Паш прошла с песней Тіні забутих предків.

В композиции Алина задействовала два языка: украинский и английский. Первый куплет она поет на украинском, припев двуязычный. А вот второй куплет Паш зачитывает на английском.

Текст песни Алины Паш Тіні забутих предків:

Первый куплет:

Трембіти плачуть за мій вільний народ

Котре століття жиє поміж негод

Племен молитви чули і Перун і Дажбог

Віче формувало код етнічних спільнот

Аби було добре всім вельможам і панам

Боронив із козаками землю отаман

Моя Батьківщина як дівчина молода

Буде проростати як пшениця золота

Переход:

Гей, вийди доле із води

Визволь моє серденько з біди

come out from the water destiny

All my sisters (sisters)

All my brothers (brothers)

Give the drop that all we need

Припев:

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors aaaaa

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Второй куплет:

Imma girl from a small town.

My folk, are best described in the writings of Dumas —

one for all, and all for one!

Nowadays, Dante would’ve written The Divine Tragedy.

But We need Picasso’s dove, it’s The Divine Strategy.

In my childhood, girls played with toy dolls, but I wrote these words, here.

Coz, my favorite toy was a book of Shakespeare

Just like the Brothers Grimm, I’ll leave behind a piece of me.

Remember your ancestors, but write your own history.

Перевод песни Алины Паш — Тіні забути предків:

Первый куплет :

Трембиты плачут по моему свободному народу

Который целый век живёт меж невзгод

Племен молитвы слышали и Перун и Дажбог

Вече сформировало код этнических сообществ

Чтобы было хорошо всем вельможам и Господам

Защищал с Казаками землю Атаман

Моя Родина как молодая девушка

Будет прорастать словно золотая пшеница

Переход:

Эй, выйди из воды

Освободи мое сердце из беды

Выходи из воды, судьба, судьба

Все мои сестры, все мои братья

Дайте ту каплю, которая нам всем нужна

Припев:

Тени забытых предков, моих и твоих

В летописях, в сердцах, в глазах, в крови веков на век

Тени забытых предков, о-о-о-о-о

В летописях, в сердцах, в глазах, в нашей крови навечно

Второй куплет:

Я девушка из маленького городка

Мои предки хорошо описаны в произведениях Дюма

Один за всех и все за одного!

Сейчас Данте написал бы Божественную трагедию

Но нам нужен голубь Пикассо, это божественная стратегия

В моем детстве девочки играли с игрушечными куклами

Но я написала эти слова здесь, потому что моей любимой игрушкой

Была книга Шекспира

Как братья Гримм, я оставлю после себя частичку себя

Помни же своих предков

Но напиши и свою собственную историю