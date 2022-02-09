Букмекеры сделали прогноз о победителе национального отбора на Евровидение 2022.

Рейтинг возглавила певица Алина Паш, которая в финале выступит с песней Тіні забутих предків. По данным букмекеров, у девушки больше всего шансов на победу (32%).

Второе место заняла Roxolana с треком Girlzzzz (23%), а тройку лидеров закрыла группа Kalush Orchestra, которая будет бороться за право представлять Украину на Евровидении 2022 года с композицией Stefania.

На четвертой строчке в рейтинге расположился Michael Soul (9%), а на пятой – коллектив Cloudless (7%).

Наименьшее количество шансов на победу, по мнению букмекеров, имеют Wellboy (7%), Barleben (5%) и Our Atantic (5%).

Напомним, что представителя Украины на Евровидении 2022 выберут уже в эту субботу, 12 февраля. Нацотбор начнется в 18.30 и пройдет в формате телевизионного концерта.

Оценивать выступления финалистов будет жюри в составе Тины Кароль, Ярослава Лодыгина и Джамалы. Ведущей нацотбора станет Маша Ефросинина, которая предстанет перед зрителями на главной сцене. За кулисами с артистами будет общаться Тимур Мирошниченко.

Международный конкурс Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая 2022, финал состоится 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.