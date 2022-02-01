Украинская молодая певица Roxolana стала финалисткой отбора на Евровидение 2022. На конкурсе она участвует с треком Girlzzzz.

Биография Roxolana

Roxolana, настоящее имя которой Роксолана Сирота, родилась во Львове 30 июля 1997 года. По образованию Роксолана юрист. Она окончила КНУ им. Шевченко. После учебы она принимала участие в семейном бизнесе, а вот пение, актерское мастерство и танцы — все это время были всего лишь хобби. Однако спустя время девушка решила превратить их в профессию.

Впервые Сироту на экранах зрители увидели не в качестве певицы. Она снималась в сериале Дежурный врач.

А вот о ее вокальных данных Украина узнала после ее участия в вокальном шоу Голос страны в 2019 году.

Кстати, девушка самостоятельно пишет песни. Она хочет делать собственный продукт, а не продюсерский.

В 2021 году Roxolana презентовала свой дебютный сингл под названием Очима. Трек вышел в рамках проекта артистки Ukraine Is, который объединяет современную музыку и украинскую поэзию. На этот трек певица сняла клип в коллаборации с известным художником Анатолием Криволапом. Кстати, его мастерская и стала главной съемочной площадкой, на которой прошел настоящий арт-эксперимент — прямо во время съемок художник завершил одну из своих картин.

В песне Очима звучат стихи известной украинской поэтессы Лины Костенко Очима ти сказав мені Люблю. Музыку же Roxolana написала самостоятельно.

Также в 2021 году артистка презентовала еще одну композицию в рамках проекта Ukraine Is. Речь идет о треке Франко. Roxolana у коллаборации с Ниной Матвиенко записала песню на стихи Ивана Франко Твої очі як те море.

К Международному дню жестовых языков Roxolana представила инклюзивную версию песни Говори. На язык жестов трек перевела Ксения Олейник.

В ноябре 2021 года Roxolana вместе с группой Kazka представила клип на песню Не своя. Этот сингл также вышел в рамках проекта Ukraine Is. Песня написана на стихи знаменитого поэта-футуриста Михаила Семенко.

По сюжету клипа, главные героини сталкиваются с изменой мужчин и помогают друг другу проучить своих бойфрендов.