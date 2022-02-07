Український гурт Kalush Orchestra презентував трек Stefania, з яким виступатиме у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

За словами музикантів, пісня ґрунтується на власних життєвих історіях та переживаннях колективу.

Трек Stefania про найдорожчу людину – маму – був написаний усім складом гурту Kalush Orchestra. В ньому артисти роблять акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою.

Користувачі мережі вже активно обговорюють композицію музикантів, які прагнуть представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022.

Прикольно, але не для Євробачення.

З усіх претендентів Kalush звучать найкраще.

Реп заважає, а приспів класний.

Ви серйозно? Це рівень Євробачення?

З всього, що я почула, ця заявка подобається найбільше. Не розумію претензій до репу, це ж найбільша фішка Калуша.

У пісні є фішки, які качають, але реп дійсно відштовхує. Для українського ринку це непогана композиція, але не для європейського конкурсу.

Хітове і самобутнє звучання.

До мурах, дуже проникливі слова.

Єдина пісня, яка потрапила в плейлист. Це майбутній хіт! До відбору навіть не чула про цього виконавця! Круто!

Відбір відверто слабкий, пісня ні про що, – пишуть у мережі.

Нагадаємо, що фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 18.30 у прямому ефірі UA: Перший. Ведучою головної сцени буде Маша Єфросиніна, а залаштунки шоу глядачам покаже Тимур Мірошніченко.

Міжнародний конкурс Євробачення в 2022 році відбудеться в Турині (Італія) завдяки перемозі гурту Maneskin минулого року.