12 лютого відбувся відбір на Євробачення 2022, у якому взяли участь 8 конкурсантів. Усі учасники представили живе виконання пісень для конкурсу у прямому ефірі UA:ПЕРШИЙ.

За результатами суддівського та глядацького голосування у національному відборі Україну на Євробачення 2022 у Турині представлятиме Аліна Паш з піснею Тіні забутих предків.

Судді відбору на Євробачення 2022 року від України в особі Тіни Кароль, Джамали та Ярослава Лодигіна віддали переможцю 8 балів. За результатами глядацького голосування Аліні Паш дісталося 7 балів. У сумі вони принесли перемогу пісні 15.

Чекаємо на незабутній виступ та гідне представлення України на Євробаченні 2022.

Що відомо про Аліну Паш

Аліна Паш – українська виконавиця та автор пісень із Закарпатської області. Перша порція слави до дівчини прийшла після участі у шоу Х-Фактор на СТБ. Далі вона не зупинилася і почала активно творити свою музику. Перший сингл Паш Бітанга отримав добрі відгуки слухачів. Далі були кілька крутих колаборацій, зокрема з українською хіп-хоп виконавицею Alyona alyona та бельгійським ді-джеєм Apashe.

Ще один яскравий момент у кар’єрі – виступ на День Незалежності України. Аліна Паш серед гімну зачитала авторський куплет речитативом. Такий хід був дуже сміливим, але сподобався багатьом.

З останніх досягнень Аліни – перемога на Music Moves Europe Awards 2022. Співачка здобула грошовий приз, який планує витратити на зйомки кліпу на пісню Тіні забутих предків.

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 проходитиме в італійському місті Турин. Італія отримала право приймати конкурс у 2021 році. Тоді перемогу на Євробаченні завоював рок-гурт Maneskin із піснею Zitti E Buoni. До речі, Італія вже приймала конкурс у себе у 1965 та 1991 роках.

Учасником стала 41 країна. Цього року на Євробачення повернулися Вірменія та Чорногорія. Проте Угорщина, Словаччина та Туреччина не надсилатимуть своїх представників. Також на конкурсі не буде Білорусі. Європейська мовна спілка вирішила призупинити членство білоруського телемовника БТРК.

Розклад Євробачення 2022: