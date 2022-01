12 лютого відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2022 від України. Одним із учасників є Michael Soul (справжнє ім’я – Михайло Сосунов). 25-річний артист виступить із піснею Demons.

У композиції Michael Soul співає про внутрішніх демонів людини, які всіляко намагаються засісти в голові. Щоб краще зрозуміти, про що йдеться в композиції, Факти ICTV публікують оригінальний текст пісні Demons та його переклад.

Оригінальний текст пісні Michael Soul – Demons

What about demons in your head?

They just come at night, and scare you from inside

Deep inside, baby

Can you feel that smell, it’s from the hell

Smell of sins that you want to forget

Misguided

You’re misguided

Our demons (x3)

Our demons baby

Pride, greed, lust

Our demons

Wrath, gluttony, envy, sloth

Our demons

I’m your demon (x2)

Tell me what you feel, when your demons come

Oh, they shut you down, force you to disguise

Kill your consciousness, close your eyes

You’re not strong enough to fight these lies

Baby, don’t give up, there’s life inside

Now it’s time to rise, rise and shine

Find the part you lost on the other side

Our demons (x3)

Our demons baby

Pride, greed, lust

Our demons

Wrath, gluttony, envy, sloth

Our demons

I’m your demon (x3)

I’m your…

Український переклад пісні Michael Soul – Demons

Як щодо демонів у твоїй голові?

Вони приходять уночі і лякають тебе зсередини

Дуже глибоко всередині, ось тут

Ти відчуваєш цей запах, він же з пекла

Запах гріхів, який хочеш забути

Вперто помиляєшся

Ти помиляєшся

Наші демони (х4)

Гордість, жадібність, хтивість

Наші демони

Гнів, обжерливість, заздрість, лінь

Наші демони

Я твій демон (х2)

Скажи мені, що ти відчуваєш, коли приходять твої демони

О, вони заткнули тебе, змусили вдягнути маску

Вбий свою свідомість, заплющ очі

Ти недостатньо сильний, щоб боротися з цією брехнею

Але не здавайся, адже всередині тебе є життя

Зараз настав час зійти, почати як світанок і сяяти

Знайди частину, яку ти втратила на тому боці

Наші демони (х4)

Гордість, жадібність, хтивість

Наші демони

Гнів, обжерливість, заздрість, лінь

Наші демони

Я твій демон (х3)

Я ваш…

Нагадаємо, фінал нацвідбору на Євробачення 2022 від України відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший в форматі телевізійного концерту.

В якому порядку виступатимуть учасники відбору на Євробачення 2022— дивіться на Фактах ICTV.

Сам міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022 відбудеться в Турині (Італія) в травні.