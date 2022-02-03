Український інді-поп гурт Our Atlantic у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 виступатиме з піснею Моя любов.

Учасники колективу зізналися, що своїм треком хочуть звернути увагу суспільства на злободенну тему аб’юзу, яка стосується кожного.

– Чоловіки, жінки та будь яка людина в світі можуть стати жертвою аб’юзу. І дуже важливо вчасно вийти з цих стосунків, щоб потім не збирати себе по шматках, — розповів Дмитро Бакал, автор слів.

Гурт Our Atlantic вже встиг презентувати лірик-відео до конкурсної пісні Моя любов, а кліп артисти обіцяють показати 8 лютого.

Текст пісні Our Atlantic – Моя любов

Карі очі

Чорні брови

Пасували лиш одній тобі

Дикий погляд

Кров із носа

От і всі про тебе спогади

Ти сиділа проти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому не потрібна така

Ти безсердечною була

Моя любов тобі чужа

Вранці ллються вони

І о пізній порі

Гіркі сльози твої

Все одно

Ти ховаєш синці

Непомітні рубці

Кажеш це не любов

Це є любов

Чуєш мила

Давай знову

Пригадаємо, які були

Ми щасливі

Невідомо

Чого знову так боїшся ти

Ти сидиш навпроти мене гола і зла

Ти сама у цьому всьому винна була

Ти вже нікому не потрібна така

Ти безсердечною була

Моя любов тобі чужа

Нагадаємо, що фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі UA: Перший. За право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 боротимуться вісім учасників. Зокрема, Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana та Wellboy.

Ведучою головної сцени буде Маша Єфросиніна, а залаштунки шоу глядачам покаже Тимур Мірошніченко.

Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин, завдяки перемозі рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року. У конкурсі візьмуть участь представники 41 країни. Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня, фінал відбудеться 14 травня.