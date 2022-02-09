Фінал нацвідбору на Євробачення 2022: де та коли дивитися

Вже в суботу, 12 лютого, відбудеться фінал національного відбору на Євробачення 2022. Захід розпочнеться о 18.30 та пройде у форматі телевізійного концерту.

Національний відбір транслюватимуть всі платформи Суспільного:

телеканал UA: Перший

Facebook-сторінки Суспільне Євробачення та UA: Перший

YouTube-канал Суспільне Євробачення

сайт eurovision.ua

мобільний застосунок suspilne.tv

Радіо Промінь

Нагадаємо, що за право представляти Україну на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2022 боротимуться вісім учасників.

Зокрема, Аліна Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana та Wellboy.

Оцінювати виступи фіналістів буде журі у складі Тіни Кароль, Ярослава Лодигіна та Джамали. Ведучою нацвідбору стане Маша Єфросиніна, яка з’явиться перед глядачами на головній сцені. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Міжнародний конкурс Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин, завдяки перемозі рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

У конкурсі візьмуть участь представники 41 країни. За результатами жеребкування Україна виступатиме у першому півфіналі.

Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня. Місце проведення Євробачення 2022 – арена PalaOlimpico.