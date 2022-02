У фінал Нацвідбору на Євробачення 2022 співачка Аліна Паш пройшла з піснею Тіні забутих предків.

У композиції Аліна залучила дві мови: українську та англійську. Перший куплет вона співає українською, приспів двомовний. А ось другий куплет Паш зачитує англійською.

Текст пісні Аліни Паш Тіні забутих предків:

Перший куплет:

Трембіти плачуть за мій вільний народ

Котре століття жиє поміж негод

Племен молитви чули і Перун і Дажбог

Віче формувало код етнічних спільнот

Аби було добре всім вельможам і панам

Боронив із козаками землю отаман

Моя Батьківщина як дівчина молода

Буде проростати як пшениця золота

Перехід:

Гей, вийди доле із води

Визволь моє серденько з біди

come out from the water destiny

All my sisters (sisters)

All my brothers (brothers)

Give the drop that all we need

Приспів:

Тіні забутих предків моїх і твоїх

В літописах, серцях, очах, крові віків на вік

Shadows of forgotten ancestors aaaaa

In chronicles, hearts and eyes, in our blood forever

Другий куплет:

Imma girl from a small town.

My folk, are best described in the writings of Dumas –

one for all, and all for one!

Nowadays, Dante would’ve written The Divine Tragedy.

But We need Picasso’s dove, it’s The Divine Strategy.

In my childhood, girls played with toy dolls, but I wrote these words, here.

Coz, my favorite toy was a book of Shakespeare

Just like the Brothers Grimm, I’ll leave behind a piece of me.

Remember your ancestors, but write your own history.

Переклад пісні Аліни Паш Тіні забутих предків:

Другий куплет:

Виходь із води, доля, доля

Усі мої сестри, всі мої брати

Дайте ту краплю, яка нам усім потрібна

Тіні забутих предків, о-о-о-о-о

У літописах, у серцях, в очах, у нашій крові назавжди

Другий куплет:

Я дівчина з маленького містечка

Мої предки добре описані у творах Дюма

Один за всіх та всі за одного!

Зараз Данте написав би Божественну трагедію

Але нам потрібний голуб Пікассо, це божественна стратегія

У моєму дитинстві дівчатка грали з іграшковими ляльками

Але я написала ці слова тут, бо моєю улюбленою іграшкою

Була книга Шекспіра

Як брати Грімм, я залишу по собі частинку себе

Пам’ятай же своїх предків

Але напиши і свою власну історію