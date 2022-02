У фіналі національного відбору на Євробачення 2022 виступить Barleben (справжнє ім’я Олександр Барлебен) з піснею Hear My Words.

За словами Олександра, посилання його треку мають почути країна та світ, це дуже актуально у сьогоднішніх реаліях.

Пісня була написана за співавторства з талановитою композиторкою Крістіною Хром’як.

Текст пісні Barleben — Hear My Words

I live in a silent world

I have a story to be told

My words sound weird to you

But I’m not telling something new

Love, only love

Will show the way for your healing

Let it get inside

Let it get inside of your cold lonely heart

I stand on the edge of dreams

I really don’t care how it seems

My eyes see the perfect best

I keep the warmness in my chest

Love, only love

Will show the way for your healing

Let it get inside

Let it get inside of your cold lonely heart

Переклад пісні Barleben — Hear My Words

Я живу в безмовному світі

Я маю історію, яку треба розповісти

Мої слова звучать дивно для тебе

Але я не розповідаю нічого нового

Кохання, тільки кохання

Вкаже шлях до твого зцілення

Дозволь йому проникнути всередину

Нехай воно проникне у твоє холодне самотнє серце

Я стою на краю мрії

Мені байдуже, як це здається

Мої очі бачать найідеальніше

Я зберігаю тепло у своїх грудях

Кохання, тільки кохання

Вкаже шлях до твого зцілення

Дозволь йому проникнути всередину

Нехай воно проникне у твоє холодне самотнє серце