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Усі пісні фіналістів нацвідбору на Євробачення 2022

11 Лютого 2022, 09:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
евровидение

24 січня стали відомі імена фіналістів національного відбору на Євробачення 2022. Серед 284 заявок організатори обрали лише вісім кандидатів, які боротимуться за право представляти Україну на міжнародному конкурсі.

Усі пісні фіналістів відбору на Євробачення 2022 зібрали Факти ICTV.

Cloudless — All be Alright

Michael Soul — Demons

Roxolana — Girlzzz

Our Atlantic – Моя любов

Alina Pash – Тіні забутих предків

Kalush Orchestra – Stefania

Barleben – Hear My Words

Wellboy – Nozzy Bossy

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Нагадаємо, через порушення правил конкурсу організатори відсторонили Laud від участі в нацвідборі Євробачення. З’ясувалося, що пісня Head Under Water була оприлюднена в 2018 році на YouTube автора Денієла Ботінга.

Сам Laud порушень правил конкурсу не бачить, каже, що у 2018 році пісню записали в експериментальному режимі. Відтоді в неї з’явилася нова обробка, форма та аранжування, а єдиний офіційний реліз пісні відбувся у грудні 2021 року. Тобто за законодавством про авторські права, це вже інша композиція.

Фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого о 19.00 у прямому ефірі телеканалу UA: Перший. У складі журі – Тіна Кароль, Ярослав Лодигін і Джамала.

Ведучою нацвідбору стане Маша Єфросиніна, яка з’явиться перед глядачами на головній сцені. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Традиційно відбулося і жеребкування учасників, за допомогою якого визначили порядок виступу.

У 2022 році організатори конкурсу вирішили не одразу оголошувати номер учасника, а поділили фінал на дві частини. Так, хтось із фіналістів виступить у першій половині фіналу, хтось – у другій.

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