Український співак Wellboy презентував трек Nozzy Bossy, з яким виступатиме у фіналі національного відбору на Євробачення 2022.

За словами артиста, його пісня має глибокий сенс про цінність свого рідного краю, а босі ноги – це коріння, яке завжди вбирає в себе всю енергію від землі та рухає нас по життю.

– Nozzy Bossy – про силу села, про всіх босоногих людей, які йдуть по цій планеті. Я себе вважаю босяком. Йду кудись, не знаю куди. Але я йду босим і мені це в кайф. І ця пісня — про всіх таких людей, з якими завжди сила села, землі, яка дає тобі енергію. У цій пісні багато глибоких речей, – прокоментував трек Wellboy.

У мережі вже активно обговорюють трек Wellboy. Деякі шанувальники Євробачення зазначають, що композиція не підходить до формату міжнародного конкурсу. А хтось підтримує артиста та акцентує увагу на його неординарності.

Позитивна пісенька і все.

Треш! Це взагалі не рівень Євробаченя. Для чого відбирати тих, хто прийшов лише пропіарити свою пісню?

Я вже бачу як ця пісня звучить зі сцени Євробачення! Я не хейтер, але об’єктивно!

Пісенька цікава, але не для Євробачення.

Пісня стане вірусною, але не для Євробачення.

А мені дуже подобається! Весело, цікаво та сучасно! Wellboy творить щось хітове!

У нас на радіо точно стане хітом – пісня весела, запальна. На відборі стане крутим перехідним треком для шоу.

Милий трек, але не більше. Це як Сердючка на мінімалках!

Очікувалось щось більш масштабне і взривне, – пишуть у мережі.

До речі, Wellboy останнім із фіналістів презентував свою конкурсну пісню. Фінал національного відбору на Євробачення відбудеться вже в суботу, 12 лютого.

За право представляти Україну на міжнародні арені боротимуться вісім учасників. Зокрема, Аліна Паш, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, Roxolana та Wellboy. З якими піснями виступатимуть фіналісти – дивіться на Фактах ICTV.

Оцінювати виступи буде журі у складі Тіни Кароль, Ярослава Лодигіна та Джамали. Ведучою нацвідбору стане Маша Єфросиніна, яка з’явиться перед глядачами на головній сцені. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.