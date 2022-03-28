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Хто отримав Оскар 2022 – повний список переможців

28 Березня 2022, 03:23
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Оскар

У ніч з 27 на 28 березня відбулася 94-а церемонія вручення премії Оскар.

Захід пройшов в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.

Повний список переможців премії Оскар 2022:

  • Найкращий фільм –
  • Найкраща акторка –
  • Найкращий режисер –
  • Найкращий актор –
  • Найкращий анімаційний фільм –
  • Найкраща пісня до фільму –
  • Найкращий актор другого плану –
  • Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБос (Вестсайдська історія)
  • Найкращий міжнародний фільм –
  • Найкращий дизайн костюмів –
  • Найкращий звук – Дюна
  • Найкраща музика до фільму –
  • Найкращий адаптований сценарій –
  • Найкращий оригінальний сценарій –
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм – Склоочисник
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм – Довге прощання
  • Найкращий монтаж – Дюна
  • Найкращий грим та зачіски – Очі Теммі Фей
  • Найкращий документальний короткометражний фільм – Королева баскетболу (реж. Бен Праудфут)
  • Найкращий документальний повнометражний фільм –
  • Найкращі візуальні ефекти –
  • Найкраща робота художника-постановника –
  • Найкраща операторська робота –

(новина оновлюється)

Цьогоріч церемонія вручення Оскара пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.

Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбіянка.

Теги
Оскар , Премія , церемонія нагородження
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