У ніч з 27 на 28 березня відбулася 94-а церемонія вручення премії Оскар.
Захід пройшов в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.
Повний список переможців премії Оскар 2022:
- Найкращий фільм –
- Найкраща акторка –
- Найкращий режисер –
- Найкращий актор –
- Найкращий анімаційний фільм –
- Найкраща пісня до фільму –
- Найкращий актор другого плану –
- Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБос (Вестсайдська історія)
- Найкращий міжнародний фільм –
- Найкращий дизайн костюмів –
- Найкращий звук – Дюна
- Найкраща музика до фільму –
- Найкращий адаптований сценарій –
- Найкращий оригінальний сценарій –
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм – Склоочисник
- Найкращий ігровий короткометражний фільм – Довге прощання
- Найкращий монтаж – Дюна
- Найкращий грим та зачіски – Очі Теммі Фей
- Найкращий документальний короткометражний фільм – Королева баскетболу (реж. Бен Праудфут)
- Найкращий документальний повнометражний фільм –
- Найкращі візуальні ефекти –
- Найкраща робота художника-постановника –
- Найкраща операторська робота –
(новина оновлюється)
Цьогоріч церемонія вручення Оскара пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.
Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбіянка.