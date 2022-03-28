У ніч з 27 на 28 березня відбулася 94-а церемонія вручення премії Оскар.

Захід пройшов в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.

Повний список переможців премії Оскар 2022:

Найкращий фільм –

Найкраща акторка –

Найкращий режисер –

Найкращий актор –

Найкращий анімаційний фільм –

Найкраща пісня до фільму –

Найкращий актор другого плану –

Найкраща акторка другого плану – Аріана ДеБос (Вестсайдська історія)

Найкращий міжнародний фільм –

Найкращий дизайн костюмів –

Найкращий звук – Дюна

Найкраща музика до фільму –

Найкращий адаптований сценарій –

Найкращий оригінальний сценарій –

Найкращий анімаційний короткометражний фільм – Склоочисник

Найкращий ігровий короткометражний фільм – Довге прощання

Найкращий монтаж – Дюна

Найкращий грим та зачіски – Очі Теммі Фей

Найкращий документальний короткометражний фільм – Королева баскетболу (реж. Бен Праудфут)

Найкращий документальний повнометражний фільм –

Найкращі візуальні ефекти –

Найкраща робота художника-постановника –

Найкраща операторська робота –

(новина оновлюється)

Цьогоріч церемонія вручення Оскара пройшла у традиційному форматі з червоною доріжкою. На захід запросили 2,5 тис. гостей, включаючи номінантів.

Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбіянка.