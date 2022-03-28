Американський актор Вілл Сміт вийшов на сцену церемонії Оскар 2022, щоб дати ляпаса коміку Крісу Року за невдалий жарт про його дружину.

Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Комік сказав, що вона могла б зіграти головну роль у фільмі Солдат Джейн через те, що втратила волосся.

Сміт відразу ж відреагував на слова коміка, в яких він публічно висміював Джаду. Глядачі могли прочитати по губах Сміта, який каже: Тримай ім’я моєї дружини подалі від свого грьобаного рота.

Нагадаємо, що Джада Пінкетт-Сміт втратила значну частину волосся через аутоімунне захворювання, в результаті чого була змушена поголитися наголо.

Про алопецію Джада Пінкетт-Сміт повідомила у 2018 році. За словами акторки, облисіння стало для неї великим психологічним випробуванням і призвело до депресії. Проте жінці вдалося подолати важкий душевний стан завдяки підтримці чоловіка й дітей.