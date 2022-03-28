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Найкраща акторка другого плану за версією Оскар 2022

28 Березня 2022, 03:26
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
аріана дебоуз

Аріана ДеБос стала лауреатом кінопремії Оскар 2022 в номінації Найкраща актриса другого плану за роль у фільмі Вестсайдська історія.

Вона отримала перший Оскар на телевізійній церемонії, ставши другою жінкою, яка здобула нагороду за найкращу жіночу роль другого плану за роль Аніти у Вестсайдській історії. (Ріта Морено, також присутня сьогодні ввечері, звісно, була першою).

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Джессі Баклі (Втрачена дочка), Онжаню Елліс (Король Річард), Джуді Денч (Белфаст), Аріана ДеБоз (Вестсайдська історія), Кірстен Данст (Влада пса).

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