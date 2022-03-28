Аріана ДеБос стала лауреатом кінопремії Оскар 2022 в номінації Найкраща актриса другого плану за роль у фільмі Вестсайдська історія.

Вона отримала перший Оскар на телевізійній церемонії, ставши другою жінкою, яка здобула нагороду за найкращу жіночу роль другого плану за роль Аніти у Вестсайдській історії. (Ріта Морено, також присутня сьогодні ввечері, звісно, була першою).

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Джессі Баклі (Втрачена дочка), Онжаню Елліс (Король Річард), Джуді Денч (Белфаст), Аріана ДеБоз (Вестсайдська історія), Кірстен Данст (Влада пса).