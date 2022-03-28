Трой Коцур став лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкращий актор другого плану за роль у фільмі CODA: У ритмі серця.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Кіран Хайндс (Белфаст), Дж.К. Сіммонс (Бути Рікардо), Коді Сміт-Макфі (Влада пса), Джессі Племмонс (Влада пса).

Це лише другий випадок в історії премії, коли глухий актор чи акторка були номіновані на статуетку в артистичних номінаціях.

Перший відбувся у 1987 році, коли в категорії Найкраща акторка було представлено дебютантку Марлі Метлін за роль у драмі Діти меншого Бога про школу для глухих дітей.

Коцур використав мову жестів, щоб прийняти свою нагороду зі словами:

– Дивно бути тут у цій подорожі. Я не можу повірити, що я тут… Я дійсно хочу подякувати всім чудовим театральним сценам для глухих, де я зміг розвинути свою акторську майстерність. Мій тато, він був найкращим передплатником у нашій родині, але він потрапив у автомобільну аварію, і у нього паралізувало шию вниз, і він більше не міг підписувати… ти мій герой.

Коцур додав, що свій Оскар він “присвячує” спільноті глухих. Цьогоріч актор також отримав Золотий глобус та премію SAG за роль у фільмі CODA: У ритмі серця.