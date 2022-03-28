Джессіка Честейн стала лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкраща акторка за роль у фільмі Очі Таммі Фей.
На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Олівія Колман (Втрачена дочка), Пенелопа Крус (Паралельні матері), Ніколь Кідман (Бути Рікардо), Крістен Стюарт (Спенсер).
Нагадаємо, що 94-а церемонія вручення премії Оскар пройшла в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.
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