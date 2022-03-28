Мультфільм Енканто здобув премію Оскар 2022 у категорії Найкращий анімаційний фільм.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Втеча, Лука, Мітчели проти машин, а також Рая і останній дракон.

У центрі сюжету – 15-річна дівчинка Мірабель Мадригал, яка народилася в магічній сім’ї. Водночас сама дівчинка магічними здібностями не володіла, і дуже про це шкодує. Події розвиваються в містечку під назвою Енканто, яке заховане в горах Колумбії.

Назва Енканто, яка лягла і в назву мультфільму — чарівний світ, в якому відбуваються дивовижні речі. Мірабель доведеться рятувати свою сім’ю і Енканто від загибелі.

Режисерами мультфільму виступили Байрон Говард і Джаредом Буш.