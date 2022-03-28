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Кто получил Оскар 2022 – полный список победителей

28 марта 2022, 03:23
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Оскар

В ночь с 27 на 28 марта проходит 94-я церемония вручения премии Оскар.

Мероприятие проходит в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники борются за награды в 23 разных категориях.

Полный список победителей премии Оскар 2022 (обновляется)

  • Лучший фильм —
  • Лучшая актриса —
  • Лучший актер —
  • Лучший режиссер —
  • Лучший анимационный фильм — Энканто
  • Лучшая песня к фильму —
  • Лучший актер второго плана — Трой Коцур (CODA)
  • Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос (Вестсайдская история)
  • Лучший международный фильм —
  • Лучший дизайн костюмов —
  • Лучший звук — Дюна
  • Лучшая музыка к фильму — Дюна (Ханс Циммер)
  • Лучший адаптированный сценарий —
  • Лучший оригинальный сценарий —
  • Лучший анимационный короткометражный фильм — Стеклоочиститель
  • Лучший игровой короткометражный фильм — Долгое прощание
  • Лучший монтаж фильма — Дюна
  • Лучший грим и прически — Глаза Тэмми Фэй
  • Лучший документальный короткометражный фильм — Королева баскетбола (реж. Бен Праудфут)
  • Лучший документальный полнометражный фильм —
  • Лучшие визуальные эффекты — Дюна
  • Лучшая работа художника-постановщика — Дюна
  • Лучшая операторская работа — Дюна (Грейг Фрейзер)

В этом году церемония вручения Оскара 2022 прошла в традиционном формате с красной дорожкой. На мероприятие пригласили 2,5 тыс. гостей, включая номинантов.

Впервые за три года церемония прошла с ведущими. Главную кинопремию провели комики Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Знаменитости олицетворяют новые заветы премии, ведь среди них Холл и Сайкс – афроамериканки, а последняя еще и открытая лесбиянка.

Теги
Оскар , Премія , церемонія нагородження
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