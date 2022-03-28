В ночь с 27 на 28 марта проходит 94-я церемония вручения премии Оскар.
Мероприятие проходит в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники борются за награды в 23 разных категориях.
Полный список победителей премии Оскар 2022 (обновляется)
- Лучший фильм —
- Лучшая актриса —
- Лучший актер —
- Лучший режиссер —
- Лучший анимационный фильм — Энканто
- Лучшая песня к фильму —
- Лучший актер второго плана — Трой Коцур (CODA)
- Лучшая актриса второго плана — Ариана ДеБос (Вестсайдская история)
- Лучший международный фильм —
- Лучший дизайн костюмов —
- Лучший звук — Дюна
- Лучшая музыка к фильму — Дюна (Ханс Циммер)
- Лучший адаптированный сценарий —
- Лучший оригинальный сценарий —
- Лучший анимационный короткометражный фильм — Стеклоочиститель
- Лучший игровой короткометражный фильм — Долгое прощание
- Лучший монтаж фильма — Дюна
- Лучший грим и прически — Глаза Тэмми Фэй
- Лучший документальный короткометражный фильм — Королева баскетбола (реж. Бен Праудфут)
- Лучший документальный полнометражный фильм —
- Лучшие визуальные эффекты — Дюна
- Лучшая работа художника-постановщика — Дюна
- Лучшая операторская работа — Дюна (Грейг Фрейзер)
В этом году церемония вручения Оскара 2022 прошла в традиционном формате с красной дорожкой. На мероприятие пригласили 2,5 тыс. гостей, включая номинантов.
Впервые за три года церемония прошла с ведущими. Главную кинопремию провели комики Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Знаменитости олицетворяют новые заветы премии, ведь среди них Холл и Сайкс – афроамериканки, а последняя еще и открытая лесбиянка.