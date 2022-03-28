В ночь с 27 на 28 марта проходит 94-я церемония вручения премии Оскар.

Мероприятие проходит в Dolby Theater, в Лос-Анджелесе. В 2022 году участники борются за награды в 23 разных категориях.

Полный список победителей премии Оскар 2022 (обновляется)

Лучший фильм —

Лучшая актриса —

Лучший актер —

Лучший режиссер —

Лучший анимационный фильм

Лучшая песня к фильму —

Лучший актер второго плана

Лучшая актриса второго плана

Лучший международный фильм —

Лучший дизайн костюмов —

Лучший звук — Дюна

— Дюна Лучшая музыка к фильму — Дюна (Ханс Циммер)

— Дюна (Ханс Циммер) Лучший адаптированный сценарий —

Лучший оригинальный сценарий —

Лучший анимационный короткометражный фильм — Стеклоочиститель

— Стеклоочиститель Лучший игровой короткометражный фильм — Долгое прощание

— Долгое прощание Лучший монтаж фильма — Дюна

— Дюна Лучший грим и прически — Глаза Тэмми Фэй

— Глаза Тэмми Фэй Лучший документальный короткометражный фильм — Королева баскетбола (реж. Бен Праудфут)

— Королева баскетбола (реж. Бен Праудфут) Лучший документальный полнометражный фильм —

Лучшие визуальные эффекты — Дюна

— Дюна Лучшая работа художника-постановщика — Дюна

— Дюна Лучшая операторская работа — Дюна (Грейг Фрейзер)

В этом году церемония вручения Оскара 2022 прошла в традиционном формате с красной дорожкой. На мероприятие пригласили 2,5 тыс. гостей, включая номинантов.

Впервые за три года церемония прошла с ведущими. Главную кинопремию провели комики Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. Знаменитости олицетворяют новые заветы премии, ведь среди них Холл и Сайкс – афроамериканки, а последняя еще и открытая лесбиянка.