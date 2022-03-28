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Найкращий режисер за версією Оскар 2022

28 Березня 2022, 06:02
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джейн Кемпіон

Джейн Кемпіон стала лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкращий режисер за фільм Влада пса.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Кеннет Брана (Белфаст), Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини), Пол Томас Андерсон (Диво-парк), Стівен Спілберг (Вестсайдська історія).

Нагадаємо, що 94-а церемонія вручення премії Оскар пройшла в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.

Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбіянка.

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