Джейн Кемпіон стала лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкращий режисер за фільм Влада пса.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Кеннет Брана (Белфаст), Рюсуке Хамагуті (Сядь за кермо моєї машини), Пол Томас Андерсон (Диво-парк), Стівен Спілберг (Вестсайдська історія).

Нагадаємо, що 94-а церемонія вручення премії Оскар пройшла в Dolby Theater, у Лос-Анджелесі. У 2022 році учасники боролися за нагороди в 23 різних категоріях.

Вперше за три роки церемонія відбулася з ведучими. Головну кінопремію провели коміки Емі Шумер, Реджіна Голл та Ванда Сайкс. Знаменитості уособлюють нові завіти премії, адже серед них Голл і Сайкс — афроамериканки, а остання ще й відкрита лесбіянка.