Вілл Сміт став лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкращий актор за роль у фільмі Король Річард.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Хав’єр Бардем (Бути Рікардо), Бенедикт Камбербетч (Влада пса), Ендрю Гарфілд (Тік-так, бум!), Дензел Вашингтон (Трагедія Макбета).

Нагадаємо, що перед отриманням нагороди Вілл Сміт дав ляпаса Крісу Року за невдалий жарт про його дружину.

Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Комік сказав, що вона могла б зіграти головну роль у фільмі Солдат Джейн через те, що втратила волосся. Сміт відразу ж відреагував на слова коміка, в яких він публічно висміював Джаду.