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Найкращий актор за версією Оскар 2022

28 Березня 2022, 06:12
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Вілл Сміт

Вілл Сміт став лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкращий актор за роль у фільмі Король Річард.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували Хав’єр Бардем (Бути Рікардо), Бенедикт Камбербетч (Влада пса), Ендрю Гарфілд (Тік-так, бум!), Дензел Вашингтон (Трагедія Макбета).

Нагадаємо, що перед отриманням нагороди Вілл Сміт дав ляпаса Крісу Року за невдалий жарт про його дружину.

Під час заходу Кріс тицьнув пальцем на Джаду Пінкетт-Сміт і звернув увагу на її облисіння. Комік сказав, що вона могла б зіграти головну роль у фільмі Солдат Джейн через те, що втратила волосся. Сміт відразу ж відреагував на слова коміка, в яких він публічно висміював Джаду.

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Теги
Актор , Оскар , церемонія нагородження
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