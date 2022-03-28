Фільм CODA: У ритмі серця здобув премію Оскар 2022 у категорії Найкращий фільм.

Загалом на перемогу у цій номінації Оскар 2022 претендували 10 кінострічок. Серед них – Белфаст, Не дивіться вгору, Сядь за кермо моєї машини, Дюна, Король Річард, Диво-парк, Алея жахів, Влада пса та Вестсайдська історія.

У центрі сюжету – дівчинка на ім’я Рубі Россі, яка мешкає в маленькому містечку в Массачусетсі. Її батьки та брат — глухі. Рубі хоче стати співачкою, але не може залишити сім’ю, де грає роль сурдоперекладачки.

Фільм став адаптацією франко-бельгійської картини 2014 року Сімейство Бел’є. Його оригінальна назва — стійка абревіатура, що розшифровується як Child of Deaf Adults.

Перший показ стрічки відбувся на фестивалі Санденс на початку 2021 року. Фільм став головним відкриттям фестивалю та отримав усі основні нагороди — призи за режисуру, за найкращий акторський ансамбль, за найкращий фільм та приз глядацьких симпатій.