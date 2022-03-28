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Найкращий саундтрек за версією Оскар 2022

28 Березня 2022, 05:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Біллі Айліш

Пісня Біллі Айліш No Time To Die для фільму Не час помирати отримала статуетку Оскар 2022 у категорії Найкращий саундтрек до фільму (Original Song).

Це третій Оскар за музику у шпигунській франшизі після перемоги Адель Skyfall (2012) та Сема Сміта Writing’s on the Wall (2015).

– Боже мій, це так неймовірно, я готова закричати, – сказала Біллі Айліш, отримуючи Оскар.

Цьогоріч на перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували треки Dos Oruguitas (Енканто), Be Alive (Король Річард), Somehow You Do (Чотири добрі дні), Down To Joy (Белфаст).

Пісня No Time To Die була написана Біллі Айліш та її братом Фіннеасом О’Коннелл в домашній студії. Її прем’єра відбулася 13 лютого 2020 року, коли співачці було 18 років.

Раніше пісня вже виграла Греммі та Золотий глобус, а також отримала нагороди Critics Choice та Society of Composers & Lyricists.

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