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Найкращий іноземний фільм за версією Оскар 2022

28 Березня 2022, 04:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Сядь за кермо моєї машини

Фільм Сядь за кермо моєї машини (Drive my car) став лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкращий іноземний фільм.

Це художній фільм режисера Рюсуке Хамаґуті. Основою сценарію стало оповідання Харукі Муракамі зі збірки Чоловіки без жінок.

Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 2021 в рамках основної програми – Сядь за кермо моєї машини отримав приз за найкращий сценарій.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували фільми Рука Бога (Італія), Втеча (Данія), Найгірша людина на світі (Норвегія), Лунана: Як у класній кімнаті (Бутан).

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