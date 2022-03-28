Фільм Сядь за кермо моєї машини (Drive my car) став лауреатом кінопремії Оскар 2022 у номінації Найкращий іноземний фільм.

Це художній фільм режисера Рюсуке Хамаґуті. Основою сценарію стало оповідання Харукі Муракамі зі збірки Чоловіки без жінок.

Прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі 2021 в рамках основної програми – Сядь за кермо моєї машини отримав приз за найкращий сценарій.

На перемогу в цій номінації Оскар 2022 також претендували фільми Рука Бога (Італія), Втеча (Данія), Найгірша людина на світі (Норвегія), Лунана: Як у класній кімнаті (Бутан).